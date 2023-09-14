ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива

Європарламент (ЄП) схвалив новий закон, спрямований на збільшення використання в авіаційному секторі екологічно чистих видів палива, таких як удосконалене біопаливо чи водень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Нові правила для авіації - RefuelEU - було затверджено в середу на пленарній сесії ЄП у Страсбурзі 518 голосами за, 97 - проти за восьми тих, хто утримався.

«Це величезний крок на шляху до декарбонізації авіації. Настав час урядам ЄС запровадити нові правила й підтримати галузь, щоб забезпечити економічно ефективне впровадження екологічно чистого авіаційного палива по всій Європі, а також досягнення цілей ЄС щодо клімату», - заявив доповідач ЄП, євродепутат від Іспанії Хосе Рамон Баус Діас.

Депутати Європарламенту встановили амбітні терміни впровадження екологічно чистого авіапалива, зобов'язавши аеропорти ЄС і постачальників забезпечити, починаючи з 2025 року, принаймні 2% «зеленого» авіаційного палива. Причому ця частка повинна збільшуватися: 6% у 2030 році, 20% у 2035-му, 34% у 2040-му, 42% у 2045-му й 70% - у 2050 році.

Крім того, певна частка паливного балансу (1,2% у 2030 році, 2% у 2032, 5% у 2035 році з поетапним досягненням 35% до 2050 року) має складатися із синтетичних видів палива, таких як Е-гас, або «електронний гас».

ЄП дав роз'яснення, яке паливо вважається «зеленим». Згідно з новими правилами для авіаційного палива, «термін «екологічне авіаційне паливо» включатиме синтетичне паливо, деякі види біопалива, вироблені з відходів сільського або лісового господарства, водоростей, біологічних відходів, відпрацьованої кулінарної олії або деяких тваринних жирів».

Перероблене авіаційне паливо, отримане з вихлопних газів та пластикових відходів, також вважається «зеленим».

Депутати Європарламенту гарантували, що паливо, отримане з кормових і продовольчих матеріалів, а також з пальмової і соєвої сировини, не класифікуватиметься як «зелене», оскільки воно не відповідає критеріям сталого розвитку.

Своєю окремою заслугою парламентарі вважають те, що їм «вдалося включити до складу паливного балансу сталого розвитку «відновлюваний» водень - багатообіцяючу технологію, яка може поступово сприяти декарбонізації повітряного транспорту».

Авіаційні правила RefuelEU є частиною пакету Fit for 55 - плану ЄС зі скорочення викидів парникових газів як мінімум на 55% до 2030 року порівняно з рівнями 1990 року і забезпечення того, щоб ЄС став кліматично нейтральним до 2050 року, нагадують у Європарламенті.

Після затвердження закону Радою ЄС нові правила почнуть застосовуватися з 1 січня 2024 року, а деякі положення - з 1 січня 2025 року.