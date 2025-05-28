Samsung відмовився від використання російських металів у своїй техніці

Південнокорейський виробник дисплеїв для гаджетів Samsung Display минулого року відмовився від використання російського золота, вольфраму та танталу.

Про це свідчить звітність компанії, передає The Moscow Times.

Дані про поставки цих металів із Росії за 2022 та 2023 роки приховані, хоча в 2021 Samsung Display отримував сировину від 11 різних російських підприємств.

Вольфрам в електроніці застосовується для металевого розведення всередині чипа, тантал - як бар'єр у чипі між кремнієм і міддю, а золота нитка - для розварювання кристалів мікросхеми під час її збирання в корпус.

Samsung Display - це дочірня компанія корпорації Samsung, яка виготовляє дисплеї для телевізорів, смартфонів, ноутбуків та інших гаджетів. Крім пристроїв самого Samsung, дисплеї південнокорейської компанії використовують й інші виробники електроніки, зокрема Apple, яка відмовилася від російської сировини у своїх гаджетах після початку розв'язаної Росією повномасштабнї війни проти України.

За словами джерел на ринку в РФ, відмова від російських металів пов'язана із загрозою потрапити під вторинні санкції. При цьому південнокорейська компанія може, як і раніше, закуповувати сировину в Росії, але через посередників.

Водночас джерело серед виробників електроніки вважає, що Samsung саме відмовився від російських металів, а не збільшив ланцюжок поставок через Азію.

"Для Росії це швидше означає, що південнокорейські компанії не планують у найближчому майбутньому повертатися на російський ринок і планують мати обмежені торговельні зв'язки, тобто вони зацікавлені в збуті готової продукції, але при цьому не хочуть мати тісної кооперації", - зазначив співрозмовник.

Samsung у Росії

Південнокорейська компанія Samsung припинила офіційні поставки своїх товарів до Росії та зупинила виробництво побутової техніки в країні після початку повномасштабної війни РФ проти України.

За даними росЗМІ, південнокорейський бренд не планує повертатися на російський ринок до завершення війни.