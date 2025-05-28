Єврокомісія занепокоєна станом верховенства права в Угорщині

Європейська комісія серйозно занепокоєна ситуацією з верховенством права в Угорщині, заявив у Брюсселі у вівторок, 27 травня, комісар ЄС з питань демократії Майкл Макграт.

Він прокоментував угорський законопроєкт "Про прозорість суспільного життя", який був внесений до парламенту країни 13 травня.

"Ми вважаємо, що це порушення законодавства ЄС (...) І ми попросили угорський уряд відкликати цей проєкт закону. А якщо цього не станеться, і якщо вони продовжать законодавчу діяльність та введуть це законодавство, ми готові використати інструменти, які є в нашому розпорядженні", - сказав Макграт, якого цитує агенція Reuters.

Законопроєкт, зокрема, передбачає надання дозволу для уряду Угорщини вносити неурядові організації та медіа, які отримують іноземне фінансування, у список організацій, які розглядаються як загроза національному суверенітету. Фінансування таких організацій може бути заморожене, а робота - припинена.

У Будапешті протестували проти скандального законопроєкту

18 травня у столиці Угорщини пройшла акція протесту проти скандального законопроєкту, ініційованого партією "Фідес".

Крім того, понад 80 редакторів провідних європейських новинних агентств підписали петицію із закликом відкликати ініціативу. Підписанти вважають, що ухвалення нового законодавства має на меті придушити критику уряду.

Представники ЗМІ також закликали уряди та інституції Європейського Союзу докласти зусиль, щоб запобігти ухваленню закону. З критикою законопроєкту виступили також неурядові організації та аналітичні центри.

У ЄС також занепокоєні обмеженням прав ЛГБТК+ в Угорщині

17 країн ЄС у спільній заяві звинуватили Угорщину в порушенні фундаментальних цінностей блоку через ухвалення законів, спрямованих проти ЛГБТК+, повідомляє Reuters.

"Ми надзвичайно стурбовані цими подіями, які суперечать фундаментальним цінностям людської гідності, свободи, рівності та поваги до прав людини", - йдеться у заяві, яку підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія, Іспанія та Швеція.

Парламент Угорщини у квітні схвалив зміни до конституції, спрямовані, серед іншого, на обмеження прав спільноти ЛГБТК+. Ці поправки, зокрема, закріплюють в Основному законі, що в Угорщині визнаються лише дві статі - чоловіча і жіноча - які не можуть бути "юридично змінені".