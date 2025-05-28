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У Держдепі порадили Росії менше думати про те, що Трамп каже про Путіна
23:48 27.05.2025 |
Таке, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала на брифінгу у вівторок.
Речницю Держдепу попросили прокоментувати реакцію Кремля на критику Владаміра Путіна з боку президента США, який назвав того "божевільним" після повітряного терору проти України.
Брюс наголосила, що Дональд Трамп прагне "рішуче налаштований" зупинити війни, розпочаті до його вступу на посаду, і його коментарі в бік Путіна "чітко вказують на особисту зацікавленість у суті того, що відбувається".
"Якби росіяни дбали про суть того, як це відбувається (війна в Україні. - Ред.), вони б менше думали про це (заяви Трампа. - Ред.), а більше про те, що вони можуть зробити, що в їхніх руках, щоб зупинити різанину і вбивства, які відбуваються зараз", - додала вона.
На думку представниці зовнішньополітичного відомства США, "досить чітко видно, у якій позиції перебувають обидві сторони" війни РФ проти України.
Свіжіша заява Трампа про Путіна, який "грає з вогнем", за словами Брюс, є "чітким висловленням" його думки про те, що відбувається.
"І я думаю, що Росія повинна поставитися до цього серйозно", - зауважила вона.
Впродовж останніх кількох днів Росія масовано била по українських регіонах, на що 25 травня Трамп вже реагував та заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.
За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня, але рішення не гарантоване.
Окрім цього, ЗМІ писали, що американський лідер "серйозно розглядає" можливість зняти всі обмеження, введені за часів Джо Байдена щодо військових дій України.
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