Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: ЄС готується схвалити вступ Болгарії до єврозони

 

Болгарія вже з 2026 року може приєднатись до єврозони - групи держав, де основною валютою є євро - після позитивного рішення органів ЄС, яке очікується найближчим часом.

Таку інформацію отримало видання Politico, пише "Європейська правда".

За словами кількох проінформованих співрозмовників Politico, Європейська комісія та Європейський центральний банк уже на початку червня можуть схвалити вступ Болгарії до єврозони.

Вступ Болгарії до єврозони допоможе країні активізувати торгівлю з іншими країнами Євросоюзу, скоротити трансакційні витрати та посилити свій вплив у Брюсселі.

Протягом десятиліть болгарська валюта, лев, була прив'язана до євро, але країна не мала права голосу в питаннях монетарної політики Європейського центробанку, оскільки не була в єврозоні.

Якщо Болгарія приєднається до єдиної європейської валюти у 2026 році, як це планується зараз, глава болгарського центрального банку займе офіційне місце в Раді керуючих ЄЦБ.

Однак критики застерігають, що вступ Болгарії до єврозони може спричинити принаймні одноразове підвищення цін, що особливо вдарить по населенню в сільській місцевості.

Зважаючи на такі побоювання, президент Болгарії Румен Радєв на початку цього місяця оголосив про намір провести національний референдум щодо відтермінування вступу країни до єврозони.

Однак це навряд чи буде дозволено конституційним судом країни, який вже неодноразово виносив рішення про неконституційність такого голосування.

Болгарія планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність, яка триває і досі.
Ключові теги: Болгарія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6758
  0,1051
 0,25
EUR
 1
 47,3104
  0,0154
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1512  0,04 0,10 41,7781  0,06 0,14
EUR 46,8615  0,09 0,19 47,6712  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,16 0,39 41,7000  0,16 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес