ЗМІ: ЄС готується схвалити вступ Болгарії до єврозони

Болгарія вже з 2026 року може приєднатись до єврозони - групи держав, де основною валютою є євро - після позитивного рішення органів ЄС, яке очікується найближчим часом.

Таку інформацію отримало видання Politico, пише "Європейська правда".

За словами кількох проінформованих співрозмовників Politico, Європейська комісія та Європейський центральний банк уже на початку червня можуть схвалити вступ Болгарії до єврозони.

Вступ Болгарії до єврозони допоможе країні активізувати торгівлю з іншими країнами Євросоюзу, скоротити трансакційні витрати та посилити свій вплив у Брюсселі.

Протягом десятиліть болгарська валюта, лев, була прив'язана до євро, але країна не мала права голосу в питаннях монетарної політики Європейського центробанку, оскільки не була в єврозоні.

Якщо Болгарія приєднається до єдиної європейської валюти у 2026 році, як це планується зараз, глава болгарського центрального банку займе офіційне місце в Раді керуючих ЄЦБ.

Однак критики застерігають, що вступ Болгарії до єврозони може спричинити принаймні одноразове підвищення цін, що особливо вдарить по населенню в сільській місцевості.

Зважаючи на такі побоювання, президент Болгарії Румен Радєв на початку цього місяця оголосив про намір провести національний референдум щодо відтермінування вступу країни до єврозони.

Однак це навряд чи буде дозволено конституційним судом країни, який вже неодноразово виносив рішення про неконституційність такого голосування.

Болгарія планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність, яка триває і досі.