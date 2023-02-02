Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄЦБ не закінчив з підвищенням ставок, необхідний їх подальший суттєвий підйом - Лагард

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) не закінчив з підвищенням ключових процентних ставок і має намір продовжувати подальше посилення грошово-кредитної політики, заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард під час прес-конференції за підсумками засідання, що завершилося в четвер.

"За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації буде потрібно подальше суттєве зростання ставок, щоб домогтися повернення інфляції в єврозоні до 2%-го цільового показника, - сказала вона. - Нам доведеться підняти ставки до рівнів, які значно обмежують економічну активність, і це підвищення відбуватиметься стійкими темпами ".

Лагард зазначила, що баланс ризиків як для економічного зростання в єврозоні, так і для інфляції став більш сприятливим.

За словами голови ЄЦБ, серйозною загрозою для європейської економіки, як і раніше, залишається ситуація в Україні, що створює ризик підвищення цін на енергоносії та продукти харчування. Крім того, ослаблення світової економіки, якщо воно виявиться суттєвішим, ніж очікується в даний момент, може обмежити зростання в єврозоні.

Як додатковий фактор ризику Лагард виділила можливість збільшення захворюваності COVID-19 у світі та відповідні проблеми у ланцюжках поставок, до яких це може призвести.

"Водночас енергетична криза в єврозоні може зійти нанівець швидше, ніж очікувалося, і європейські компанії, можливо, зуміють швидше адаптуватися до складної міжнародної обстановки. Це призведе до вищих темпів економічного зростання, ніж очікується зараз", - заявила вона. .

Говорячи про ситуацію з інфляцією, Лагард зазначила, що швидке економічне зростання у Китаї може дати новий поштовх цінам на сировинні товари. Однак, якщо зниження цін на енергоносії, яке фіксується в останні місяці, продовжиться, інфляція в єврозоні сповільнюватиметься швидше, ніж очікується зараз.

"Дальше ослаблення попиту в економіці також сприятиме зниженню інфляційного тиску", - додала Лагард.

ЄЦБ підвищив усі три ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер: базова відсоткова ставка за кредитами збільшена до 3%, ставка за депозитами - до 2,5%, ставка за маржинальними кредитами - до 3 25%.

При цьому регулятор заявив, що має намір підняти ставки ще на 50 б.п. на засіданні у березні, а вже потім оцінюватиме подальший напрямок грошово-кредитної політики.

Лагард зазначила, що поточний рівень ставок не дозволяє стримати економічну активність достатньо для того, щоб повернути інфляцію до цільового показника. І навіть після березневого підйому ставки не будуть перебувати на необхідних рівнях, наголосила вона.

Курс євро до долара опустився після засідання ЄЦБ та прес-конференції Лагард. За даними на 16:50 EET, він знизився до $1,0925 в порівнянні з $1,0991 до публікації підсумків засідання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1724
  0,5777
 1,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7906  0,03 0,07 40,4972  0,05 0,12
EUR 42,7791  0,20 0,48 43,9078  0,21 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес