ЄЦБ не закінчив з підвищенням ставок, необхідний їх подальший суттєвий підйом - Лагард

Європейський центральний банк (ЄЦБ) не закінчив з підвищенням ключових процентних ставок і має намір продовжувати подальше посилення грошово-кредитної політики, заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард під час прес-конференції за підсумками засідання, що завершилося в четвер.

"За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації буде потрібно подальше суттєве зростання ставок, щоб домогтися повернення інфляції в єврозоні до 2%-го цільового показника, - сказала вона. - Нам доведеться підняти ставки до рівнів, які значно обмежують економічну активність, і це підвищення відбуватиметься стійкими темпами ".

Лагард зазначила, що баланс ризиків як для економічного зростання в єврозоні, так і для інфляції став більш сприятливим.

За словами голови ЄЦБ, серйозною загрозою для європейської економіки, як і раніше, залишається ситуація в Україні, що створює ризик підвищення цін на енергоносії та продукти харчування. Крім того, ослаблення світової економіки, якщо воно виявиться суттєвішим, ніж очікується в даний момент, може обмежити зростання в єврозоні.

Як додатковий фактор ризику Лагард виділила можливість збільшення захворюваності COVID-19 у світі та відповідні проблеми у ланцюжках поставок, до яких це може призвести.

"Водночас енергетична криза в єврозоні може зійти нанівець швидше, ніж очікувалося, і європейські компанії, можливо, зуміють швидше адаптуватися до складної міжнародної обстановки. Це призведе до вищих темпів економічного зростання, ніж очікується зараз", - заявила вона. .

Говорячи про ситуацію з інфляцією, Лагард зазначила, що швидке економічне зростання у Китаї може дати новий поштовх цінам на сировинні товари. Однак, якщо зниження цін на енергоносії, яке фіксується в останні місяці, продовжиться, інфляція в єврозоні сповільнюватиметься швидше, ніж очікується зараз.

"Дальше ослаблення попиту в економіці також сприятиме зниженню інфляційного тиску", - додала Лагард.

ЄЦБ підвищив усі три ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер: базова відсоткова ставка за кредитами збільшена до 3%, ставка за депозитами - до 2,5%, ставка за маржинальними кредитами - до 3 25%.

При цьому регулятор заявив, що має намір підняти ставки ще на 50 б.п. на засіданні у березні, а вже потім оцінюватиме подальший напрямок грошово-кредитної політики.

Лагард зазначила, що поточний рівень ставок не дозволяє стримати економічну активність достатньо для того, щоб повернути інфляцію до цільового показника. І навіть після березневого підйому ставки не будуть перебувати на необхідних рівнях, наголосила вона.

Курс євро до долара опустився після засідання ЄЦБ та прес-конференції Лагард. За даними на 16:50 EET, він знизився до $1,0925 в порівнянні з $1,0991 до публікації підсумків засідання.