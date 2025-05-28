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АНАЛІТИКА

В кінці 2025 року Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації – Мерц

 

Наприкінці 2025 року уряди України та Німеччини проведуть консультації, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Війна змінила відносини між Україною та Німеччиною. Ми стали ближчими на рівні наших суспільств, але також на рівні наших урядів. Майже всі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати. Тому наприкінці цього року ми вперше за багато років знову проведемо українсько-німецькі міжурядові консультації", - сказав Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в середу.

Канцлер також анонсував зустріч представниками німецького бізнесу про економічні шанси співпраці Німеччини та України.

"Енергетика, інфраструктура, будівництво, сільське господарство, машинобудування, медична техніка, а також інші галузі. Ми хочемо розкрити цей потенціал спільно на засадах партнерства", - пояснив Мерц.

Він також наголосив, що Європа готова підтримувати технічні перемовини України з Росією, і додав, що розраховує на підтримку з боку США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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