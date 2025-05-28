Євросоюз слідом за США скасував економічні санкції проти Сирії

Європейський Союз 28 травня скасував практично усі економічні санкції проти Сирії, повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Це рішення є просто правильним кроком у цей історичний момент. ЄС стояв пліч-о-пліч із сирійським народом протягом останніх 14 років і продовжуватиме це робити. Сьогодні ЄС підтверджує свою відданість як партнера перехідного періоду - партнера, який допомагає сирійському народу возз'єднатися та відбудувати нову, інклюзивну, мирну Сирію", - сказала Кая Каллас, верховна представниця з питань зовнішньої політики та політики безпеки ЄС.

З санкційного списку викреслили 24 організації, зокрема центробанк Сирії та компанії в нафтовій, бавовняній та телекомунікаційній галузях.

Санкції проти осіб та організацій, пов'язаних з режимом Асада, продовжено до 1 червня 2026 року.

Також Євросоюз зберіг ембарго на постачання зброї в Сирію та обмеження на товари подвійного призначення.

Санкції проти Сирії діяли 14 років - з 2011 року, коли ЄС вирішив призупинити усю двосторонню співпрацю з режимом Башара аль-Асада. Цей крок став відповіддю на ескалацію насильства в країні, коли тодішній режим почав жорстоко придушувати мирні протести сирійського народу.

Протягом наступних років ЄС послідовно розширював та посилював санкції.

Санкції ЄС проти Сирії були всеосяжними, охоплювали практично всі сектори економіки та фактично ізолювали її від європейських ринків та фінансової системи.

Діяла повна заборона на імпорт сирійської нафти та нафтопродуктів. Було заборонено фінансувати підприємства нафтової галузі, будувати електростанції, надавати гранти та фінансову допомогу, працювати з сирійськими банками, торгувати державними облігаціями Сирії, надавати страхові послуги, приймати рейси авіакомпанії Syrian Arab Airlines, торгувати золотом, дорогоцінними металами та діамантами, експортувати предмети розкоші тощо.

Ситуація змінилася після падіння режиму Асада у лютому 2025 року. 20 травня 2025 року ЄС оголосив про політичне рішення скасувати санкції заради підтримки сирійського народу в процесі відновлення країни.