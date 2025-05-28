Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: якщо Україну не запросять на саміт НАТО – це буде перемога Путіна, і не над Україною

 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна обов'язково має бути присутня на саміті НАТО у Гаазі, а відсутність запрошення виглядатиме як "перемога Путіна над НАТО".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Зеленського запитали про те, чи запросили його на саміт і за яких умов він буде вважати його вдалим для України.

Президент відповів, що "отримав сигнали" від партнерів щодо участі України, та що розраховує на чесну розмову.

"Важливо яка участь і який результат для України участі в цьому саміті... На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна - але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами", - сказав Володимир Зеленський.

Раніше стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі - ймовірно, без згадки України.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5903
  0,0855
 0,21
EUR
 1
 47,0761
  0,2343
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1922  0,04 0,10 41,8226  0,04 0,11
EUR 46,7667  0,09 0,20 47,5315  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6000  0,08 0,19 41,6150  0,09 0,20
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес