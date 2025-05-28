Зеленський: якщо Україну не запросять на саміт НАТО – це буде перемога Путіна, і не над Україною

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна обов'язково має бути присутня на саміті НАТО у Гаазі, а відсутність запрошення виглядатиме як "перемога Путіна над НАТО".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Зеленського запитали про те, чи запросили його на саміт і за яких умов він буде вважати його вдалим для України.

Президент відповів, що "отримав сигнали" від партнерів щодо участі України, та що розраховує на чесну розмову.

"Важливо яка участь і який результат для України участі в цьому саміті... На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна - але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами", - сказав Володимир Зеленський.

Раніше стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі - ймовірно, без згадки України.