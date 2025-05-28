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АНАЛІТИКА

«Все продали в Росію». Білорусь дозволила імпорт картоплі з ЄС на тлі дефіциту

 

Уряд Білорусі зняв обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з країн-членів Європейського Союзу. Про це повідомили у пресслужбі уряду країни.

Згідно з постановою, починаючи з 27 травня, Білорусь дозволяє імпорт картоплі, яблук, цибулі та капусти з території "недружніх країн".

У повідомленні білоруського уряду зазначено, що таке рішення стало "відповіддю" на нещодавнє підвищення Євросоюзом торгових мит на сільськогосподарську продукцію з Білорусі.

Водночас в уряді країни наголосили, що в такий спосіб Білорусь демонструє "відкритість, миролюбність і принцип добросусідства", аналогічно рішенню про безвізовий в'їзд для громадян країн-членів ЄС.

Водночас, як пише The Moscow Times, скасування заборони на імпорт деяких товарів відбулося на тлі продовольчої кризи та гострого дефіциту картоплі в Білорусі.

На початку травня зникнення продукту з полиць магазинів визнавав Лукашенко. У тому, що сталося, він звинуватив місцевих фермерів, які, як він стверджував, переорієнтувалися на експорт до Росії, де ціна на картоплю значно вища.

Ще в лютому Лукашенко доручав уряду розібратися зі зростанням цін на картоплю, а раніше - вимагав сформувати продовольчі резерви, але це завдання так і не було виконано.

Про брак картоплі повідомив і президент Росії Володимир Путін. Він зазначив, що в країні спостерігається дефіцит продукту, спричинений зниженням врожайності, що призвів до рекордного зростання цін.

"Картоплі у нас не вистачає, виявляється. Говорив з Олександром Григоровичем Лукашенком - він каже: "У нас уже все продали в Росію"", - заявив Путін.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Білорусь
 

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