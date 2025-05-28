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АНАЛІТИКА

Угорщина та Словаччина відмовилися підписати документ про демократичну стійкість ЄС

 

Угорщина та Словаччина відмовилися поставити підпис під документом, підготованим для затвердження Радою ЄС, щодо посилення демократичної стійкості Європейського Союзу, що має на увазі боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і посилення демократичних ЗМІ.

Про це під час спілкування з журналістами після засідання Ради ЄС з загальних питань, яке відбулося 27 травня, повідомив міністр у справах Європи головуючої в Європейському Союзі Польщі Адам Шлапка, передає кореспондентка "Європейської правди".

Висновки щодо посилення демократичної стійкості ЄС мали підписати всі держави-члени Євросоюзу, але Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати документ.

"Демократична стійкість є одним із пріоритетів польського головування. Йдеться про дезінформацію, іноземне втручання. Існує дуже сильна більшість країн, які це підтримують. Але дві країни, - думаю, що можу сказати, що це Угорщина і Словаччина, - не були готові підтримати такий висновок. Ви можете самі відповісти собі, чому", - розповів Адам Шлапка.

"У контексті викликів, з якими стикаються сучасні демократії ЄС, польське головування запропонувало підготувати низку висновків Ради щодо посилення демократичної стійкості ЄС. Незважаючи на широку підтримку тексту в Раді з загальних питань, міністри не досягли консенсусу щодо документа", - своєю чергою пояснили ситуацію у Раді ЄС.

У результаті, Польща як головуюча країна вирішила випустити текст як висновки головування, які підтримали 25 держав-членів.

Згідно з документом, зміцнення демократичної стійкості ЄС передбачає здатність розпізнавати та протидіяти іноземним кампаніям з маніпулювання інформацією та втручання, включаючи дезінформацію, або маніпулювання або фальсифікацію історичних фактів з політичною метою.

Демократична стійкість має на увазі також довгострокові зусилля у сферах підтримки вільних, незалежних та плюралістичних засобів масової інформації, забезпечення проведення вільних та чесних виборів, сприяння громадянській освіті, зміцнення громадянського суспільства та захисту верховенства права.
 

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