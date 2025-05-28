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Угорщина та Словаччина відмовилися підписати документ про демократичну стійкість ЄС
17:01 28.05.2025 |
Угорщина та Словаччина відмовилися поставити підпис під документом, підготованим для затвердження Радою ЄС, щодо посилення демократичної стійкості Європейського Союзу, що має на увазі боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і посилення демократичних ЗМІ.
Про це під час спілкування з журналістами після засідання Ради ЄС з загальних питань, яке відбулося 27 травня, повідомив міністр у справах Європи головуючої в Європейському Союзі Польщі Адам Шлапка, передає кореспондентка "Європейської правди".
Висновки щодо посилення демократичної стійкості ЄС мали підписати всі держави-члени Євросоюзу, але Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати документ.
"Демократична стійкість є одним із пріоритетів польського головування. Йдеться про дезінформацію, іноземне втручання. Існує дуже сильна більшість країн, які це підтримують. Але дві країни, - думаю, що можу сказати, що це Угорщина і Словаччина, - не були готові підтримати такий висновок. Ви можете самі відповісти собі, чому", - розповів Адам Шлапка.
"У контексті викликів, з якими стикаються сучасні демократії ЄС, польське головування запропонувало підготувати низку висновків Ради щодо посилення демократичної стійкості ЄС. Незважаючи на широку підтримку тексту в Раді з загальних питань, міністри не досягли консенсусу щодо документа", - своєю чергою пояснили ситуацію у Раді ЄС.
У результаті, Польща як головуюча країна вирішила випустити текст як висновки головування, які підтримали 25 держав-членів.
Згідно з документом, зміцнення демократичної стійкості ЄС передбачає здатність розпізнавати та протидіяти іноземним кампаніям з маніпулювання інформацією та втручання, включаючи дезінформацію, або маніпулювання або фальсифікацію історичних фактів з політичною метою.
Демократична стійкість має на увазі також довгострокові зусилля у сферах підтримки вільних, незалежних та плюралістичних засобів масової інформації, забезпечення проведення вільних та чесних виборів, сприяння громадянській освіті, зміцнення громадянського суспільства та захисту верховенства права.
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