Фінансові новини
- 15.04.26
- 10:15
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
BlackRock: інвестори змінюють підхід до ШІ, ринок акцій перебалансовується
Інвестиційний гігант BlackRock у своєму прогнозі на ІІ квартал 2026 року зафіксував різку зміну динаміки глобальних ринків: після кількох років домінування технологічних гігантів і теми штучного інтелекту (ШІ) інвестори почали переоцінювати ризики та шукати нові точки зростання.
У звіті зазначається, що 2026 рік почався з «реверсії, ротації та перекалібрування» ринку. Зокрема, великі технологічні компанії, які отримували вигоду від буму ШІ, почали втрачати лідерство, а інвестори дедалі частіше звертають увагу на інші сектори.
Як підкреслюють аналітики, «ринок відійшов від сприйняття теми ШІ як однозначно позитивної для економіки технологічного сектору».
ШІ залишається драйвером, але правила гри змінюються
Попри зміну настроїв, у BlackRock наголошують, що вплив штучного інтелекту на економіку залишається потужним і довгостроковим. Водночас інвестори стали значно вибагливішими:
Це призвело до більшої диференціації всередині технологічного сектору та ширшого перерозподілу капіталу.
У BlackRock пояснюють, що сучасний етап розвитку ШІ значно відрізняється від попередніх технологічних хвиль:
«Якщо раніше інновації масштабувалися через код, то зараз - через капітал».
Ротація капіталу: хто виграє у новій фазі
На тлі змін ринку інвестори почали активніше виходити за межі традиційних «ШІ-переможців». Серед ключових тенденцій:
Зокрема, фахівці звертають увагу на недооцінені сегменти:
Глобальні можливості: Європа, Японія та ринки, що розвиваються
BlackRock також підкреслює, що інвестиційні можливості виходять далеко за межі США. Так, Європа має привабливі оцінки банків і оборонного сектору, навіть після зростання.
Водночас Велику Британію характеризує ринок без домінування ШІ-компаній, але зі значним дисконтом. Бразилія торгується зі знижкою близько 10% до історичних рівнів, а Японія - один із лідерів 2026 року завдяки проінвестиційній політиці уряду.
Окремо аналітики відзначають Японію як ключову історію зростання завдяки політичній стабільності та реформам, корпоративній трансформації та сильному прибутковому імпульсу в різних секторах.
У BlackRock підсумували, що ринок входить у фазу більшої складності, де прості стратегії вже не працюють.
«Ми очікуємо розширення ринку не у вигляді масштабних рухів, а через зростаючу кількість цікавих можливостей у різних секторах і галузях», - зазначила глобальна CIO BlackRock Керрі Кінг.
Ключовий сигнал для інвесторів - необхідність більш активного управління портфелем, диверсифікації та вибірковості на тлі високих оцінок, геополітичної невизначеності та зміни структури прибутків через ШІ.
Нагадаємо, що через ШІ-бум 45 мільярдерів, чиї статки пов'язані з індустрією, зʼявились у щорічному рейтингу Forbes за 2026 рік. Детальніше в матеріалі:
