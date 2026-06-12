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Польський інвестор докапіталізував PINBank на 200 млн грн
13:40 12.06.2026 |
PINBank (Перший інвестиційний банк), викуплений польським інвестором ZEN.com, офіційно повернувся на ринок після докапіталізації на 200 млн грн, повідомила в п'ятницю пресслужба Фонду гарантування вкладів.
Зареєстрована у Литві фінтех-компанія ZEN.com заснована польським бізнесменом Давідом Рожеком - співвласником ігрової платформи G2A (платформа, де продавці можуть продавати ключі від ігор і програмного забезпечення за нижчою ціною). Чому компанія ZEN.com вирішила інвестувати в Україну і за якою моделлю планує розвивати PINBank, LIGA.net писала в окремому матеріалі.
"Банк відновив платоспроможність і повернувся до повноцінної роботи на ринку, що підтверджено результатами інспекційної перевірки регулятора - Національного банку України. Відтак Фонд гарантування припинив повноваження свого куратора, а сам банк відновлює повноцінну діяльність як стабільний і капіталізований учасник банківського ринку", - йдеться в заяві фонду.
Він розцінює повернення PINBank на ринок як один із найуспішніших кейсів у своїй практиці.
"Навіть у складних умовах воєнного часу механізми врегулювання неплатоспроможних банків працюють", - сказала директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.
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