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НБУ встановив довідковий курс гривні – 44,8 грн/$1
13:03 15.06.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 15 червня 2026 року.
|Показник
|12.06.2026
|15.06.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.822
|44.8022
|-0.04
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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