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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 44,82 грн/$1
13:56 12.06.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 12 червня 2026 року.
|Показник
|11.06.2026
|12.06.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.9557
|44.822
|-0.30
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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