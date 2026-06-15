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Мирна угода США та Ірану підштовхнула ціни на золото вгору
12:48 15.06.2026 |
15 червня ціни на золото підскочили більш ніж на 2% після заяв офіційних осіб США та Ірану про досягнення попередньої угоди щодо припинення війни між країнами. Це спричинило падіння цін на нафту та послаблення занепокоєння щодо інфляції і подальшого підвищення процентних ставок.
Про це повідомляє Reuters.
Спотова ціна на золото зросла на 2,3% до $4 316,03 за унцію станом на 07:30 за Гринвічем, досягнувши максимуму з 9 червня та продовживши зростання вже третю торгову сесію поспіль. Серпневі ф'ючерси на золото в США піднялися на 2,3% до $4 337,20.
Долар США опустився до 10-денного мінімуму, що зробило золото, яке оцінюється в доларах, доступнішим для власників інших валют. Водночас ціни на нафту знизилися більш ніж на 4%.
"Нижчі ціни на нафту та слабший долар, зумовлені зниженням геополітичного ризику та очікуваннями відновлення руху через Ормузьку протоку, сприяють стримуванню інфляційних очікувань", - зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
За його словами, це поєднання чинників формує для дорогоцінного металу найпотужніший позитивний імпульс за останні тижні, однак подальша стійкість зростання залежатиме від того, наскільки довготривалими виявляться мирні домовленості.
Водночас спотове срібло подорожчало на 3,3% до $70,22 за унцію, платина - на 2,7% до $1 763,38, а паладій - на 2,7% до $1 317,22.
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