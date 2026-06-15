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АНАЛІТИКА

Кредити бізнесу в гривні у травні додали 30% рік до року

08:55 15.06.2026 |

Фінанси, Економіка

В Україні у травні зберігалися високі темпи кредитування як бізнесу, так і населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк у Фейсбуці з посиланням на оперативну статистику щодо діяльності банків за травень 2026 року.

Так, чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у травні збільшилися на 30% рік до року, населенню - на 36%.

У НБУ нагадали, що для коректної оцінки динаміки кредитування важливо аналізувати саме чисті кредити за наглядовою статистикою, адже валовий показник зменшився через списання в грудні 2025 року державними банками старих непрацюючих кредитів на понад 170 млрд грн. При цьому банки не знижували кредитної активності.
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Оперативні дані також свідчать про продовження сталого зростання коштів на рахунках клієнтів, заявили в НБУ.

Так, обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках у травні зріс на 19% у річному вимірі, бізнесу (суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ) - на 17%.
Ключові теги: кредит
 

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