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За тиждень НБУ реалізував на ринку більше ніж $1 млрд
08:10 15.06.2026 |
За тиждень з 8 по 12 червня Національний банк України продав на міжбанку 1154,9 млн дол, при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 8 по 12 червня Нацбанк продав на міжбанку 1154,9 млн дол, що на 388,41 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував долари.
З початку 2026 року Нацбанк жодного разу не купував валюту на міжбанку.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
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