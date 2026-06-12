Visa інтегрувала платіжну мережу в ChatGPT

Платіжний сервіс Visa інтегрував власну мережу в ChatGPT, розраховуючи, що чатботи здійснюватимуть покупки та проводитимуть платежі.

Це дозволить ШІ-агентам не тільки надавати рекомендації з придбання тих чи інших товарів, а й самостійно здійснювати купівлю товарів від імені користувача практично в будь-якого продавця, який користується платіжною системою Visa. Попередні спроби компанії реалізувати це завершувались одним роздрібним продавцем або невеликою кількістю зареєстрованих продавців.

OpenAI минулого року також анонсувала та запустила Instant Checkout, що дозволяла ChatGPT здійснювати пошук конкретних товарів в інтернеті. Однак сервіс мав велику кількість помилок й не отримав широкого поширення серед продавців через високу комісію від OpenAI. В березні компанія змушена була припинити підтримку цього сервісу.

Нове співробітництво відрізняється тим, що дозволить користувачам прив'язувати власні карти Visa до ChatGPT для здійснення покупок та спрощує приймання транзакцій продавцями. OpenAI зі свого боку надасть технологію, яка дозволить ШІ-агентам взаємодіяти, приймати рішення та ініціювати покупки через ChatGPT. Visa забезпечуватиме авторизацію платежів та моніторинг на предмет шахрайства.

За словами директора з продуктів та стратегії Visa Джека Форестелла, як приклад, покупець шукає бездротові навушники вартістю до $150. ШІ-агент шукає та знаходить необхідну пару за цими параметрами й здійснює покупку від імені клієнта.

Visa та OpenAI не розкрили фінансові умови співпраці та не надали детальної інформації щодо комісій, які доведеться сплачувати продавцям або покупцям. Система миттєвої оплати Instant Checkout стягувала з продавців 4% від суми транзакції, що, на думку продавців, було занадто дорого.

Змога ШІ-агентів купляти товари від імені користувачів викликає занепокоєння у фінансових установ та роздрібних продавців. Витрати можуть перевищити заплановані, ШІ може придбати не той товар, або клієнт заявить, що не давав дозволу на купівлю.

Банки стурбовані ризиком шахрайства у разі якщо ШІ використовуватиме карту власника банку. Представники Visa заявляють, що функція включатиме захисні механізми, зокрема, ліміти витрат, необхідні етапи підтвердження, перелік узгоджених продавців,

За словами Джека Форестелла, Visa розглядатиме суперечки, керуючись тими самими ключовими правилами, що й для будь-яких інших транзакцій. При цьому він визнає, що людям знадобиться час, щоб повністю довірити здійснення покупок ШІ-агентам. Початково в Visa очікують, що більшість платежів як і раніше здійснюватимуться людьми, а ШІ-агенти надсилатимуть споживачам повідомлення для підтвердження фактичної покупки.