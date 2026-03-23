Навіть знищення 90% підводних кабелів не зупинить біткоїн — висновки дослідників

14:52 23.03.2026 |

Фінанси, Новини IT

Вчені Кембриджу завершили перше дослідження стійкості біткоїна до збоїв мережевої інфраструктури, зосередившись на інцидентах із підводними кабелями. Результат виявився трохи неочікуваним - але здебільшого у гарному сенсі.


Висновок полягає в тому, що "біткоїн надзвичайно стійкий до випадкових обривів кабелів" - за словами вчених, від 72% до 92% підводних кабелів світу мали б бути перерізані одночасно, щоб спричинити значне відключення вузлів. Тим не менш, дослідники зазначили, що біткоїн може бути дуже чутливим до цілеспрямованих атак на мережу.

Дослідження використовувало дані за 11 років трафіку P2P-мережі та вимірювало вплив 68 підтверджених подій пошкодження кабелів. Як було зазначено на початку, існує разюча відмінність між наслідками "випадкових" обривів кабелів і тим, що могло б статися, якби хтось навмисно намагався порушити роботу цієї відомої криптовалюти.

Біткоїн настільки стійкий, що міг би пережити відмову 90% підводних кабелів світу одночасно, - дослідження

Центральне місце у звіті про стійкість займає застосування каскадної моделі Булдирєва до даних. Це допомагає оцінювати реальні системи з безліччю взаємозалежностей: такі як комп'ютерні мережі, електромережі та транспортні системи. Використовуючи цю математику, кембриджські вчені вважають, що поріг відмови біткоїна для випадкових збоїв становить від 72% до 92%. Також зазначається, що впровадження протоколу Tor стало бар'єром для порушення роботи мережі.

"Перехід біткоїна на Tor є самоорганізованою реакцією на регуляторний тиск, яка одночасно підвищує стійкість інфраструктури, де стійкість до цензури та фізична міцність є взаємодоповнюючими, а не конкуруючими властивостями", - зазначають кембриджські вчені у своєму висновку.

Що стосується цілеспрямованих атак на мережу - це зовсім інша історія. Біткоїн "значно вразливіший до цілеспрямованих атак", зазначають дослідники. Зловмисник, який атакуватиме лише п'ять найбільших маршрутизаційних доменів (Hetzner, OVH, Comcast, Amazon та Google Cloud), паралізує мережу біткоїна.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: bitcoin
 

