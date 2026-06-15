Долар США дешевшає щодо євро та фунта, залишаючись стабільним у парі з єною

Долар дешевшає щодо євро та фунта стерлінгів на торгах у понеділок, залишаючись стабільним у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,2%.

Зниженню курсу американської національної валюти сприяє загальне зростання апетиту до ризику на тлі інформації про досягнення Вашингтоном і Тегераном домовленостей, що дозволять завершити бойові дії на Близькому Сході та відновити рух суден Ормузькою протокою.

Представники двох країн підпишуть меморандум про взаєморозуміння 19 червня у Швейцарії, повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у соцмережі X. Пакистан виступає посередником на переговорах США та Ірану.

На цьому тлі ціни на нафту падають, і трейдери переглядають прогнози щодо подальшої політики Федеральної резервної системи (ФРС). Ринок тепер оцінює як нижчу ймовірність підвищення базової ставки ФРС цього року, однак не виключає такого кроку, що обмежує зниження курсу долара в понеділок, зазначають експерти Unicredit.

Стратегія ФРС під керівництвом нового голови американського ЦБ Кевіна Уорша буде ключовим фактором, що визначить подальший напрям долара, вважають в Unicredit.

Чергове засідання ФРС відбудеться 16-17 червня, воно буде першим для Уорша як голови ЦБ. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає збереження базової процентної ставки ФРС у діапазоні 3,5-3,75%.

Банк Англії оприлюднить підсумки чергового засідання 18 червня. Аналітики також не очікують зміни базової ставки британським регулятором з поточного рівня в 3,75%.

Тим часом Європейський центральний банк (ЄЦБ) минулого четверга підвищив три основні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.), зазначивши зростання інфляційного тиску внаслідок близькосхідного конфлікту. Ставка за депозитами була збільшена до 2,25%.

Пара євро/долар за даними на 14:55 к.ч. у понеділок торгується на рівні $1,1614 порівняно з $1,1569 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3425 проти $1,3406 у п'ятницю.

Підвищення ставки на 25 б.п. (до 1%) експерти очікують і від Банку Японії, який проводить засідання 15-16 червня. Такий крок вже закладено у курс єни і навряд чи він спровокує її зміцнення, зазначає аналітик MUFG Bank Лі Хардман.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 160,18 єн проти 160,22 єн за підсумками сесії в п'ятницю.

Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7584 юаня порівняно з 6,7637 юаня на закриття попередньої сесії.

