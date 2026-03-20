Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital

Дискусія навколо впливу квантових обчислень на безпеку біткоїна набирає обертів на тлі нових технологічних проривів і досліджень. Глава досліджень Galaxy Digital Алекс Торн розповів CoinDesk про перебільшені панічні настрої на ринку щодо квантової загрози, назвавши ризик «усвідомленим».

Яка реальна загроза для біткоїна

Квантові комп'ютери теоретично здатні зломати сучасні криптографічні алгоритми, зокрема шляхом отримання приватних ключів із відкритих. Це може дозволити зловмисникам підписувати транзакції та викрадати кошти.

Однак ключовий нюанс - уразливими є не всі активи:

під ризиком лише адреси з уже розкритими публічними ключами;

це може бути наслідком повторного використання адрес або застарілих форматів;

більшість сучасних гаманців залишаються захищеними.

Торн наголосив, що важливо уникати крайнощів у сприйнятті:





«Квантові обчислення - це потужна, потенційно проривна технологія, але це не означає, що кожен ризик є негайним або некерованим».

Галузь уже готує рішення

Розробники біткоїна вже працюють над впровадженням захисту від квантових атак. Серед ключових напрямів:

створення квантово-стійких адрес на базі постквантової криптографії;

поступові оновлення протоколу для міграції коштів із вразливих адрес;

обмеження використання «старих» монет із відкритими ключами (так званий підхід hourglass);

зміни у механізмах розкриття публічних ключів для зменшення атак.

«Роботи ведеться значно більше, ніж люди думають. Розробники активно створюють шляхи для оновлення системи», - зазначив Торн.

На його думку, відкритий характер розвитку біткоїна є перевагою: екосистема має достатньо часу, ресурсів і мотивації, щоб адаптуватися до нових загроз.

Прориви у квантових технологіях підсилюють дискусію

Інтерес до теми посилився після низки гучних анонсів. Зокрема, у 2025 оці Google представила алгоритм Quantum Echoes, який, за її даними, у 13 000 разів швидший за суперкомп'ютери та «бачить те, що було невидимим для науки».

Своєю чергою, IBM презентувала квантовий процесор Nighthawk і експериментальну модель Loon, плануючи досягти квантової переваги до 2026 року.

Крім того, компанія PsiQuantum вже розпочала будівництво центру з мільйоном кубітів, що викликало занепокоєння у криптоспільноті.

Попри це, навіть оптимістичні сценарії передбачають, що так званий Q-day - момент, коли квантові комп'ютери зможуть масово зламувати криптографію - залишається обмеженим за масштабом і доступним лише вузькому колу гравців.

Разом з тим, різні гравці ринку сходяться в одному - загроза не є негайною:

у CoinShares вважають, що для більшості гаманців злом вимагав би тисячоліть навіть за оптимістичних сценаріїв;

CEO Coinbase Браян Армстронг назвав ризик «керованим» і підкреслив, що це інженерна задача для галузі;

ARK Invest допускає, що суттєві ризики можуть з'явитися лише в середині 2030-х років і розвиватимуться поступово.

Підсумовуючи, Торн зазначив:

«Не можна з упевненістю сказати, що квантові обчислення є екзистенційною загрозою для біткоїна, але сама ймовірність цього виправдовує занепокоєння. Сьогодні очевидно одне - розробники біткоїна не ігнорують проблему. Навпаки, багато хто активно працює над її вирішенням».