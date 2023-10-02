РЦ і УБ планують до кінця жовтня запустити валютний своп із контролем ризиків

Клірингова організація "Розрахунковий центр із обслуговування договорів на фінансових ринках" (РЦ) як центрального контрагента і "Українська біржа" (УБ, обидві - Київ) як організатор торгівлі планують до кінця жовтня надати можливість банкам торгувати валютними свопами із контролем ризиків, повідомив голова правління РЦ Олег Ткаченко.

"На початковому етапі за рішенням НБУ будуть допущені лише банки, (...) клієнтських операцій не передбачено, тільки банки у власних інтересах. Плануємо стартувати із валютних свопів гривня-долар і гривня-євро", - сказав він на презентації нового інструменту.

Уточнено, що валютний своп - це постачальний деривативний контракт грошового ринку, кліринг і розрахунки за яким проводитиме РЦ як центральний контрагент. Він гарантує своєчасне і в повному обсязі виконання умов свопу або, завдяки гарантійному забезпеченню, виплату сумлінній стороні компенсації (у вигляді штрафу), покликаної покрити можливі втрати, пов'язані з невиконанням перед нею зобов'язань за свопом.

Ткаченко пояснив, що буде сформовано нову групу з розвитку ринку валютних свопів і РЕПО у складі 15 осіб: 7 представників банків, 5 - від організаторів торгівлі та клірингових організацій і 3 експерти, яка визначить усі необхідні параметри контрактів: коефіцієнт врахування зобов'язань, тарифи, модифікатор курсу, максимальний термін, на який можуть укладатися контракти.

За його словами, до 5 жовтня приймають заявки на входження в групу, 6 жовтня планують її перше засідання з виходом на затвердження параметрів 10-11 жовтня, а після їхнього узгодження з ПАРД старт торгів може відбутися з 18 по 20 жовтня, "якщо не буде жодних накладок".

Голова правління РЦ уточнив, що як забезпечення прийматимуть гривню, долар, євро та ОВДП, але не всіх ISIN, а тих, які погодить робоча група.

Ткаченко зазначив, що поки до торгів серед організаторів торгівлі готова лише УБ, тому старт буде в партнерстві з УБ.

"Правила вже зареєстровані регуляторами, специфікації погодили в НБУ. Формально і юридично ми готові до старту. Нам потрібно лише затвердити параметри контрактів", - наголосив голова правління РЦ.

Він висловив сподівання, що новий інструмент буде цікавий учасникам ринку.

У зв'язку з цим голова правління РЦ уточнив, що середня позиція за біржовими угодами РЕПО з ОВДП з контролем ризиків останніми днями становить 4 млрд грн, і вона зростає.

"Тобто ринок РЕПО зростає. Сподіваюся, що і за свопами це буде цікаво для вас", - підсумував Ткаченко.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2013 року набув чинності новий закон про депозитарну систему, що передбачав поділ розрахунково-клірингової функції та депозитарного обліку, які раніше поєднував комерційний депозитарій ВДЦП і його конкурент - підконтрольний державі НДУ.

Національний банк вирішив створити РЦ на базі ВДЦП. Частка НБУ в РЦ становить 83,549104%. Іншим акціонерам - 1 фізичній та 29 юридичним особам - належить 16,450896% акцій.

Закон встановив, що на першому етапі основним акціонером цієї структури, що створюється у вигляді ПАТ зі статутним капіталом, щонайменше, 100 млн грн, буде Нацбанк, частка якого має перевищувати 75%, однак згодом, через п'ять років, вона може знизитися до 25%+1 акція. Іншими акціонерами можуть бути професійні учасники фондового ринку та міжнародні депозитарно-клірингові установи.