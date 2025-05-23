Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WSJ: великі банки США можуть створити власний стейблкоїн

 

Найбільші банки США, включаючи JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup і Wells Fargo, розглядають можливість створення спільного стейблкоїна для прискорення транзакцій та протидії конкуренції з боку криптовалют. Про це повідомили у The Wall Street Journal з посиланням на повʼязані з питанням джерела.

У перемовинах беруть участь компанії Early Warning Services (оператор платіжної системи Zelle) та Clearing House - мережа реального часу для платежів, співвласниками яких є вказані банки.

Хоча ідея знаходиться на початковій, концептуальній стадії, можливість запуску спільного стейблкоїна свідчить про зближення традиційної банківської системи з криптофінансами, зазначили у медіа.

Однією з обговорюваних моделей є формат, який дозволить використовувати цей стейблкоїн й іншим банкам, не лише учасникам консорціуму, йдеться в матеріалі.

На тлі зростаючого інтересу до стейблкоїнів серед великих технологічних компаній і ритейлерів, традиційні банки побоюються втрати контролю над транзакціями та депозитами.

Як зазначило видання, «банківська індустрія перебуває у режимі наздоганяння після посиленого регуляторного тиску два роки тому».

Фінансові установи бачать у стейблкоїнах потенціал для пришвидшення рутинних операцій, зокрема міжнародних платежів, які нині можуть займати кілька днів. Водночас, за словами джерел, у банків зберігаються побоювання щодо безпеки та нормативних наслідків участі в цифрових активах.

Законодавча невизначеність також впливає на хід обговорень. Однак Сенат США підтримав більшістю голосів законопроєкт GENIUS, який покликаний встановити чіткі правила для випуску стейблкоїнів як банками, так і небанківськими установами.

Так, остання версія містить певні обмеження для небанківських публічних компаній, але повної заборони, як того вимагали банківські лобісти, не передбачає.

Крім того, журналісти відзначили, що за деякими даними, регіональні та місцеві банки також обговорюють можливість створення окремого стейблкоїн-консорціуму, проте це може виявитися значно складнішим через обмежені ресурси.

Нагадаємо, що голова Комітету з фінансових послуг Палати представників США Френч Хілл заявляв про негативний вплив криптоініціатив президента країни Дональда Трампа на ухвалення закону про стейблкоїни.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4999
  0,0639
 0,15
EUR
 1
 46,9281
  0,0143
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0955  0,01 0,03 41,6876  0,02 0,04
EUR 46,5776  0,02 0,05 47,3010  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес