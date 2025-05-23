WSJ: великі банки США можуть створити власний стейблкоїн

Найбільші банки США, включаючи JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup і Wells Fargo, розглядають можливість створення спільного стейблкоїна для прискорення транзакцій та протидії конкуренції з боку криптовалют. Про це повідомили у The Wall Street Journal з посиланням на повʼязані з питанням джерела.

У перемовинах беруть участь компанії Early Warning Services (оператор платіжної системи Zelle) та Clearing House - мережа реального часу для платежів, співвласниками яких є вказані банки.

Хоча ідея знаходиться на початковій, концептуальній стадії, можливість запуску спільного стейблкоїна свідчить про зближення традиційної банківської системи з криптофінансами, зазначили у медіа.

Однією з обговорюваних моделей є формат, який дозволить використовувати цей стейблкоїн й іншим банкам, не лише учасникам консорціуму, йдеться в матеріалі.

На тлі зростаючого інтересу до стейблкоїнів серед великих технологічних компаній і ритейлерів, традиційні банки побоюються втрати контролю над транзакціями та депозитами.

Як зазначило видання, «банківська індустрія перебуває у режимі наздоганяння після посиленого регуляторного тиску два роки тому».

Фінансові установи бачать у стейблкоїнах потенціал для пришвидшення рутинних операцій, зокрема міжнародних платежів, які нині можуть займати кілька днів. Водночас, за словами джерел, у банків зберігаються побоювання щодо безпеки та нормативних наслідків участі в цифрових активах.

Законодавча невизначеність також впливає на хід обговорень. Однак Сенат США підтримав більшістю голосів законопроєкт GENIUS, який покликаний встановити чіткі правила для випуску стейблкоїнів як банками, так і небанківськими установами.

Так, остання версія містить певні обмеження для небанківських публічних компаній, але повної заборони, як того вимагали банківські лобісти, не передбачає.

Крім того, журналісти відзначили, що за деякими даними, регіональні та місцеві банки також обговорюють можливість створення окремого стейблкоїн-консорціуму, проте це може виявитися значно складнішим через обмежені ресурси.

Нагадаємо, що голова Комітету з фінансових послуг Палати представників США Френч Хілл заявляв про негативний вплив криптоініціатив президента країни Дональда Трампа на ухвалення закону про стейблкоїни.