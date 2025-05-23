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Железняк розповів, коли зареєструють законопроєкт про крипторезерв в Україні

11:52 23.05.2025 |

Фінанси, Право

 

Законопроєкт про створення крипторезерву в Україні можуть внести до парламенту вже наступного тижня, а законодавчу ініціативу про віртуальні активи чекає довгий процес схвалення.

Про це розповів перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, пише "Мінфін".

За його словами, відповідний документ перебуває на фінальній стадії підготовки.

"Ми даємо можливість, якщо буде таке рішення регулятора, додавати до наших резервів віртуальні активи. Регулятор сам визначатиме, які саме. Захочуть тримати цю частину резерву в біткоїнах? - Добре. Захочуть інші варіанти? - Будь ласка", - розповів він в інтерв'ю.

"Це буде їхня логіка і вибір. Я не бачу сенсу це регулювати. Бо криптоіндустрія розвивається дуже швидко, як, в принципі, і ринок віртуальних активів", - зазначив він.

Железняк також прокоментував заяву голова податково-митного комітету Данила Гетманцева про те, що парламент не планує запускати жодних резервів, зокрема стратегічних, тим більше у криптовалюті.

"Ще місяці три тому в інтерв'ю "Українській правді" я сказав, що, ми готуємо законопроєкт щодо крипторезерву, і щойно він буде готовий, внесемо його в парламент. На той час ми саме проводили консультації з Нацбанком, представниками криптоіндустрії та експертами Комітету. Чи залучений до цього процесу Данило Гетманцев? - Ні, не залучений", - запевняє він.

Железняк розповів, коли зареєструють законопроєкт про крипторезерв в Україні
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin
 

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