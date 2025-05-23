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АНАЛІТИКА

Європейські фондові індекси падають на заявах Трампа, нафта втрачає понад 1%

16:14 23.05.2025 |

Фінанси

 

Європейські ринки акцій різко падають після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що рекомендував запровадити мито на імпорт товарів із Європейського союзу в розмірі 50% з 1 червня.

"Їхні значні торговельні бар'єри, ПДВ, безглузді корпоративні штрафи, немонетарні торговельні бар'єри, валютні маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані позови проти американських компаній та багато іншого призвели до торговельного дефіциту в розмірі понад $250 млрд на рік, що є абсолютно неприйнятним", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Наші переговори з ними ні до чого не приводять, - зазначив він. - Тому я рекомендую запровадити прямий тариф у 50% щодо Європейського союзу з 1 червня 2025 року".

Індекс Stoxx Europe 600 до 15:35 кв впав на 1,58% - до 541,55 пункту. Британський FTSE 100 втратив 0,95%, німецький DAX - 2,14%, французький CAC 40 - 2,34%, італійський FTSE MIB - 2,37%, іспанський IBEX 35 - 1,87%.

На валютному ринку євро прискорив зростання до долара США і торгується по $1,1339, з підвищенням на 0,52% від рівня закриття попереднього дня. Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,62%.

Ціни на нафту повернулися до зниження. Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 15:42 к. ч. подешевшали на $0,73 (1,13%), до $63,73 за барель. Контракти на WTI на липень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на $0,72 (1,18%), до $60,48 за барель.

Тим часом червневі ф'ючерси на золото на біржі Comex дорожчають на 1,92% - до $3358,3 за тройську унцію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, ЄС
 

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