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АНАЛІТИКА

Європейські акції слабо змінюються наприкінці тижня

14:02 23.05.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи рухаються слабо і різноспрямовано в п'ятницю.

Індекс Stoxx Europe 600 о 13:03 EET підвищився на 0,1% - до 550,8 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,2%, німецький DAX - 0,35%. Водночас французький CAC 40 втратив 0,33%, італійський FTSE MIB - 0,3%, іспанський IBEX 35 - 0,03%.

Учасники ринку оцінюють кращі, ніж очікувалося, статдані з Європи.

Економіка Німеччини в першому кварталі збільшилася на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями, згідно з остаточними даними Федерального статистичного агентства. Попередньо було оголошено про підвищення на 0,2%, і аналітики не очікували перегляду цього показника, повідомляє Trading Economics.

Тим часом роздрібний продаж у Великій Британії у квітні збільшився на 1,2% порівняно з попереднім місяцем і на 5,3% порівняно з квітнем 2024 року, ідеться у звіті Національного статистичного управління (ONS). Помісячне зростання показника стало максимальним із січня, а річне - рекордним із лютого 2022 року.

Індекс споживчої довіри у Великій Британії в травні збільшився до мінус 20 пунктів порівняно з мінус 23 пункти місяцем раніше, йдеться у звіті аналітичної компанії NIQ GfK. Аналітики очікували підвищення до мінус 22 пунктів, за даними Trading Economics.

Акції AJ Bell підскочили на 5,9% після того, як британська інвестиційна платформа відзвітувала про зростання доподаткового прибутку в першому фінансовому півріччі на 12%.

Ціна паперів Michelin зростає на 0,8% після того, як аналітики Jefferies поліпшили рекомендацію для французького виробника шин до "купувати".

Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції шведської Thule Group, що підскочили на 6,5% після поліпшення рекомендацій від аналітиків Nordea.

Найрізкіше зниження показують акції Games Workshop, що падають на 4% через те, що аналітики Peel Hunt погіршили рекомендацію для виробника іграшок на тлі американських мит.

У Франкфурті акції Bayer і Siemens Energy дешевшають більш ніж на 2%, тоді як котирування паперів Bayer піднімаються на 2%. У Парижі в лідерах зростання, окрім Michelin, перебувають котирування акцій Edenred (+1,3%), тоді як ринкова вартість Pernod Ricard знижуються на 1,6%, Hermes - на 1,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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