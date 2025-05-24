В Україні 95% платіжних операцій проходять безготівково, – НБУ

В Україні протягом першого кварталу цього року зберігався тренд на зростання частки та обсягів безготівкових розрахунків платіжними картками.

Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих українськими емітентами, повідомляє Національний банк України.

За перший квартал було проведено 2,19 млрд операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами, а їхня сума становила 1,65 трлн грн. Для порівняння: в першому кварталі 2024 року було здійснено 1,95 млрд операцій на загальну суму 1,49 трлн грн.

Із них безготівковими були 2,09 млрд операцій на загальну суму 1,07 трлн грн - це більше на 13,5% та 11,7% відповідно порівняно з першим кварталом 2024 року.

Частка безготівкових операцій за сумою перебувала на рівні 65,2% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю - 95,2% (за перший квартал торік ці показники були нижчими та становили 64,5% та 94,2% відповідно).

Найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (48,8% та 72,9% відповідно) - 1,52 млрд операцій на суму 523,6 млрд грн. Оплата товарів і послуг в інтернеті - 16,2% за сумою та 14,4% - за кількістю.

Перекази з картки на карткустановили менше третини за сумою (28,1%) та менше десятини за кількістю (7,8%). Торік за аналогічний період було 32,9% за сумою та 8,9% - за кількістю.

Середня сума однієї операції становила:

* у торговельній мережі - 344 грн (у першому кварталі торік - 327 грн),

* з переказу з картки на картку - 1 845 грн (1 931 грн),

* з оплати товарів та послуг в інтернеті - 580 грн (541 грн).

Кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з початком року зросла на 4,1% (до 517 тис. штук), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 5,3% (до 546 тис. штук).

Банкоматна мережа з початку року зменшилася майже на 1% та налічувала 15,6 тис. банкоматів.

За підсумками березня 2025 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 137,5 млн штук, що на 4% більше порівняно з початком цього року.

Як зазначили в Нацбанку, все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. У першому кварталі цього року вона становила 3,1% за сумою та 2,2% за кількістю (торік - 7% та 5,8% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума за перший квартал цього року становила 507,2 млрд грн (торік - 403 млрд грн).

Раніше повідомлялося, що обсяги операцій з картками українських банків за кордоном у першому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли як за кількістю, так і за сумою. Так, у першому кварталі цього року українці за кордоном здійснили 82,2 млн операцій з картками українських банків на загальну суму 79 млрд грн. У першому кварталі минулого року ці показники становили 74,7 млн операцій на 77,6 млрд грн.

За підсумками 2024 року українці за кордоном здійснили 338,1 млн операцій з картками українських банків на загальну суму 343,8 млрд грн. Це дещо менше, ніж у 2023 році, коли за кордоном було здійснено операцій на загальну суму 351,4 млрд грн. При цьому суттєво зменшилася сума операцій з отримання готівки, натомість розрахунки з використанням платіжних терміналів зросли.