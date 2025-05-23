НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5082 грн/$1

"Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя", - Залужний на форумі "Експорт безпеки: українська зброя у світі".