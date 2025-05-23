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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5082 грн/$1
12:37 23.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 травня 2025 року.
|Показник
|22.05.2025
|23.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4896
|41.5082
|0.045
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 23 травня- 41,5082 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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