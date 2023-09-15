Кабмін змінив умови програми пільгових кредитів для бізнесу «5-7-9%»

Кабінет міністрів розширив державну підтримку для бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", посиливши підтримку переробки та проектів енергоефективності, а також бізнесу на деокупованих територіях. Водночас Кабмін підвищив ставку за пільговими кредитами для поповнення оборотних коштів до 13% річних.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 15 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Ми прагнемо акцентувати зусилля, по-перше, на допомозі бізнесу, що працює на деокупованих територіях, який найбільше постраждав від початку війни та потребує найбільшої уваги держави. По-друге - на розвитку галузей та напрямів, які дають найбільший економічний ефект, генерують високу додану вартість і мають стати драйверами зростання економіки. Державна допомога буде відкрита для всієї переробки та підприємств, що працюють в сфері енергоефективності", - прокоментувала рішення уряду очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Ухвалені Урядом зміни, зокрема, передбачають для бізнесу на територіях зони високого воєнного ризику (деокупованих територіях):

* компенсацію відсотків за програмою до рівня 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу;

* збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;

* збільшення ліміту програми до 150 млн грн (для підприємств, що зазнали руйнувань і здійснюють діяльність на деокупованих територіях).

Для бізнесу, що створює найбільшу додану вартість (переробні підприємства (за всіма КВЕД Секції С) та за напрямом енергомодернізації передбачено:

* компенсацію відсотків за програмою до рівня 5-7-9 %;

* збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;

* збільшення ліміту програми до 150 млн грн.

Одночасно для всіх інших випадків встановлюється ставка 13% річних на фінансування оборотних коштів, відтак, залишається ставка на рівні 5-7-9% на інвестиційні цілі.

Крім того, ухваленим рішенням постанову "Про надання фінансової державної підтримки" також доповнено Порядком надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва за договорами факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги тощо).

Основні положення Порядку:

* держпідтримка бізнесу за договорами факторингу здійснюється Фондом розвитку підприємництва в межах отриманих коштів, передбачених у державному бюджеті;

* фактором може бути лише банк, що має відповідну ліцензію, і лише за договорами внутрішнього факторингу;

* максимальний ліміт фінансування на контрагента та групу - до 95% суми грошової вимоги, або до 150 млн грн (з урахуванням отриманої держпідтримки за програмами кредитування та лізингу);

* максимальний строк користування факторинговим фінансуванням для суб'єкта підприємництва - 360 днів;

* держава компенсує підприємцю витрати на сплату базової винагороди до рівня 13% річних.

Також Порядок регламентує обмеження для банків розмірів процентної ставки, одноразової комісії та комісії за додаткові послуги, підвищеної (штрафної) винагороди за порушення суб'єктом підприємництва умови договору факторингу тощо, встановлює критерії для підприємців, що претендуватимуть на держдопомогу за договорами факторингу та вимоги до договорів факторингу.

Як повідомлялося, у травні Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування "5-7-9%", поширивши її на власників ТЕС та ТЕЦ, що постраждали від дій російських військ.

За даними ЗМІ, залучити пільгові кредити для відновлення пошкодженого обладнання планують залучити декілька приватних компаній, у тому числі ДТЕК Ріната Ахметова.

Найбільший оператор ТЕС в Україні - енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова у 2023 році планує відремонтувати 28 енергоблоків на своїх ТЕС. Компанія оцінювала прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об'єктів на своїх електростанціях у 6 млрд грн.