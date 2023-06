Волл-стріт закрилася зростанням на даних про робочі місця

Американські фондові індекси в п'ятницю закрилися в плюсі після того, як звіт щодо ринку праці, який продемонстрував уповільнення зростання заробітної плати в травні, натякнув на те, що Федеральна резервна система через два тижні може пропустити підвищення ставки, тоді як інвестори вітали угоду у Вашингтоні, яка дозволила уникнути катастрофічного дефолту.

Технологічний індекс Nasdaq підскочив до 13-місячного внутрішньоденного максимуму і показав шостий тиждень зростання поспіль, що стало його найкращою серією перемог із січня 2020 року.

Міністерство праці повідомило, що зростання кількості робочих місць у США прискорилося у травні, але зростання рівня безробіття сягнуло семимісячного максимуму в 3,7%, оскільки все більше людей шукають роботу, вказує на те, що умови на ринку праці покращуються.

Стрибок рівня безробіття у квітні з 53-річного мінімуму в 3,4% відображає падіння зайнятості в домашніх господарствах та зростання загальної робочої сили. Збільшення резерву робочої сили послаблює тиск на бізнес з метою підвищення заробітної плати та допомагає уповільнити інфляцію.

"Незважаючи на те, що фактична кількість зайнятих виглядає досить переконливо, ставка заробітної плати зростає не так швидко", - сказав Кім Форрест, директор з інвестицій Bokeh Capital Partners у Піттсбурзі. «Це пом'якшувальний ефект і це міфічна м'яка посадка? Схоже на те".

Ці дані принесли полегшення інвесторам, які здебільшого очікують, що ФРС призупинить підвищення ставок на своєму засіданні 13-14 червня. Це буде перша зупинка відколи ФРС почала агресивне посилення антиінфляційної політики більше року тому.

Але дехто вказує на набагато вищі, ніж очікувалося, дані про зайнятість, як на ознаку того, що ФРС все ще не приборкала інфляцію.

"Ми вважаємо, що ринок абсолютно неправильно оцінює дії Федеральної резервної системи", - сказав Філ Орландо, головний стратег з акцій Federated Hermes у Нью-Йорку.

«Ринок вважає, що економіка збирається охолонути, інфляція впасти, а ФРС розгорнеться і почне знижувати відсоткові ставки. Це не правильно".

Згідно з FedWatch Tool CME Group, ф'ючерси на фонди ФРС показали 71,3% ймовірність того, що ФРС через два тижні збереже ставки без змін, порівняно з 79,6% у четвер.

Ринки тепер чекають на дані за ключовими споживчими цінами за день до рішення ФРС за процентною ставкою.

Сенат, прийнявши пізно ввечері в четвер законопроект про підвищення стелі державного боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів, уникнув того, що могло б стати першим в історії дефолтом.

Проходження голосування зменшило побоювання інвесторів, оскільки показник страху Волл-стріт, індекс волатильності CBOE, впав до найнижчого рівня з листопада 2021 року, знизившись на 1,1 пункту до 14,6 пункту.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 701,19 пункту, або 2,12%, до 33 762,76 пункту, S&P 500 додав 61,35 пункту, або 1,45%, до 4 282,37 пункту, а Nasdaq Composite додав 139,78 пунктів, або 1,07%, до 13 240,77 пунктів.

За тиждень S&P 500 виріс на 1,82%, Dow додав 2,02%, а Nasdaq додав 2,04%.

Обсяг на біржах США становив 11,05 млрд акцій порівняно із середнім показником близько 10,58 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Акції Verizon Communications Inc, AT&T Inc і T-Mobile US Inc знизилися після того, як у звіті повідомили, що Amazon.com Inc веде переговори з телекомунікаційними компаніями США щодо надання недорогих бездротових послуг своїм Prime-клієнтам.

Акції Verizon впали на 3,2%, а акції AT&T та T-Mobile - на 3,8% та 5,6% відповідно; Amazon додав 1,2%.

Усі 11 секторів S&P 500 виросли. При цьому лідирує індекс матеріалів, який виріс на 3,4%, а споживчий дискреційний сектор, в якому знаходиться Amazon, трохи відстає, піднявшись на 2,2%.

Nvidia Corp впала на 1,1% протягом другого дня зниження після того, як у середу ненадовго увійшла до елітного клубу акцій мегакапіталів, що оцінюються в 1 трильйон доларів або більше, сподіваючись, що штучний інтелект принесе значний прибуток у майбутньому.

Але майже 170-відсоткове зростання Nvidia з початку року вказує на те, що інвестори стикаються з тим, що на ринку домінує перепредставленний мегакап, тоді як більшість інших компаній тупцюють на місці.

"Ніхто насправді не пояснив мені, як вони збираються заробляти на цьому гроші", - сказав Майкл Ландсберг, директор з інвестицій Landsberg Bennett Private Wealth Management в Пунта-Горда, Флорида. "Така компанія, як Nvidia, так сильно зросла за такий короткий період часу, що це не має жодного раціонального сенсу".

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 4,75 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,73 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів та два нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 74 нових максимуми та 40 нових мінімумів.