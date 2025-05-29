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Європейські акції зростають на новинах про визнання незаконними мит США

13:18 29.05.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у четвер, позитивно реагують на рішення федерального суду Сполучених Штатів з питань міжнародної торгівлі визнати незаконними введені президентом Дональдом Трампом глобальні зовнішньоторговельні мита.

Колегія з трьох суддів підтримала низку позовів, які стверджували, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання введення імпортних мит.

Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десаї, у коментарі щодо рішення суду, заявив, що "необрані судді не повинні вирішувати, як правильно діяти в умовах надзвичайної ситуації в країні". Очікується, що Білий дім оскаржуватиме судове рішення.

Індекс Stoxx Europe 600 о 12:27 EET підвищився на 0,36% - до 550,88 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,05%, німецький DAX - 0,53%, французький CAC 40 - 0,75%, італійський FTSE MIB - 0,57%, іспанський IBEX 35 - 0,51%.

Також у четвер стало відомо, що роздрібні продажі в Іспанії у квітні зросли на 0,7% порівняно з березнем і підскочили на 4% у річному виразі. У березні показник не змінився в щомісячному обчисленні та підвищився на 3,8% у річному.

Індекс ділової довіри в Італії в травні підвищився до 86,5 пункту з 85,8 пункту, а індикатор споживчої довіри - підскочив до 96,5 з 92,7 пункту.

Британсько-нідерландський нафтогазовий гігант Shell досяг угоди про купівлю частки французької TotalEnergies у нафтовому родовищі Bonga біля берегів Нігерії за $510 млн. Закриття угоди очікується до кінця поточного року. Ціна паперів Shell у четвер зростає на 0,5%, TotalEnergies - на 0,6%.

Капіталізація великих європейських високотехнологічних компаній збільшується після сильного квартального звіту американської Nvidia. Котирування акцій Schneider Electric піднімаються на 1,6%, ASML - на 2,6%, STMicro - на 3%, BE Semiconductor Industries - на 3,4%.

Також у плюсі торгуються акції виробників товарів класу "люкс", зокрема Kering (+1,9%), Christian Dior (+1,4%) і Burberry (+1,8%).

Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції шведського виробника устаткування для променевої терапії Elekta, що підскочили на 5,9% на новинах про зростання виручки на 6% у минулому фінкварталі.

Найрізкіше зниження показують папери британської онлайн-платформи з продажу автомобілів Auto Trader, що звалилися на 14,2% через те, що виручка компанії в минулому фінроці не виправдала очікування ринку.

У Франкфурті акції Infineon Technology і adidas дорожчають більш ніж на 2%. У Парижі в лідерах зростання, крім STMicro, перебувають котирування акцій Stellantis (+2,5%) і Societe Generale (+2,4%), тоді як ринкова вартість Thales знижується на 1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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