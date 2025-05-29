Фінансові новини
- |
- 29.05.25
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські акції зростають на новинах про визнання незаконними мит США
13:18 29.05.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у четвер, позитивно реагують на рішення федерального суду Сполучених Штатів з питань міжнародної торгівлі визнати незаконними введені президентом Дональдом Трампом глобальні зовнішньоторговельні мита.
Колегія з трьох суддів підтримала низку позовів, які стверджували, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання введення імпортних мит.
Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десаї, у коментарі щодо рішення суду, заявив, що "необрані судді не повинні вирішувати, як правильно діяти в умовах надзвичайної ситуації в країні". Очікується, що Білий дім оскаржуватиме судове рішення.
Індекс Stoxx Europe 600 о 12:27 EET підвищився на 0,36% - до 550,88 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додав 0,05%, німецький DAX - 0,53%, французький CAC 40 - 0,75%, італійський FTSE MIB - 0,57%, іспанський IBEX 35 - 0,51%.
Також у четвер стало відомо, що роздрібні продажі в Іспанії у квітні зросли на 0,7% порівняно з березнем і підскочили на 4% у річному виразі. У березні показник не змінився в щомісячному обчисленні та підвищився на 3,8% у річному.
Індекс ділової довіри в Італії в травні підвищився до 86,5 пункту з 85,8 пункту, а індикатор споживчої довіри - підскочив до 96,5 з 92,7 пункту.
Британсько-нідерландський нафтогазовий гігант Shell досяг угоди про купівлю частки французької TotalEnergies у нафтовому родовищі Bonga біля берегів Нігерії за $510 млн. Закриття угоди очікується до кінця поточного року. Ціна паперів Shell у четвер зростає на 0,5%, TotalEnergies - на 0,6%.
Капіталізація великих європейських високотехнологічних компаній збільшується після сильного квартального звіту американської Nvidia. Котирування акцій Schneider Electric піднімаються на 1,6%, ASML - на 2,6%, STMicro - на 3%, BE Semiconductor Industries - на 3,4%.
Також у плюсі торгуються акції виробників товарів класу "люкс", зокрема Kering (+1,9%), Christian Dior (+1,4%) і Burberry (+1,8%).
Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції шведського виробника устаткування для променевої терапії Elekta, що підскочили на 5,9% на новинах про зростання виручки на 6% у минулому фінкварталі.
Найрізкіше зниження показують папери британської онлайн-платформи з продажу автомобілів Auto Trader, що звалилися на 14,2% через те, що виручка компанії в минулому фінроці не виправдала очікування ринку.
У Франкфурті акції Infineon Technology і adidas дорожчають більш ніж на 2%. У Парижі в лідерах зростання, крім STMicro, перебувають котирування акцій Stellantis (+2,5%) і Societe Generale (+2,4%), тоді як ринкова вартість Thales знижується на 1%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF
ТОП-НОВИНИ
|У Кремлі відреагували на заклик Києва передати проєкт меморандуму РФ щодо припинення вогню
|Кличко заявив про політичний тиск на роботу Київради
|Суд у США заблокував більшість мит Трампа. Адміністрація вже подала апеляцію
|Україна готова до наступної зустрічі з РФ у Стамбулі, але поставила умову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар стабілізувався до основних валют
|Керівники банків оцінюють стан фінсектору найкраще з 2021 року – опитування НБУ
|Європейські акції зростають на новинах про визнання незаконними мит США
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5453 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.05.25
|Золото впало до тижневого мінімуму після того, як суд США заблокував більшість мит Трампа
|Азіатські акції зростають на тлі блокування мит Трампа. Технологічний сектор підтриманий оптимізмом Nvidia
Бізнес
|США погрожують обмежити продажі високотехнологічних шин Pirelli через китайський вплив, - Bloomberg
|TSMC побудує в Німеччині технологічний центр для розроблення нових чипів і завод з їх виробництва
|США обмежують продаж Китаю програмного забезпечення для мікросхем, - Reuters
|Apple тестує 200 МП сенсор для майбутніх моделей свого смартфона
|Grok від xAI з'явиться у Telegram — месенджер отримає $300 млн і частку з підписок
|У Техасі підписали закон про заборону соцмереж для неповнолітніх, проти якого виступав Тім Кук з Apple
|«Марний формфактор»: екскерівник Tesla Optimus вважає людиноподібних роботів зайвими