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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Долар стабілізувався до основних валют
15:41 29.05.2025 |
Курс долара США стабільний до фунта стерлінгів та єни вдень у четвер, стримав зниження в парі з євро.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,06%.
Ринок оцінює рішення федерального торгового суду Сполучених Штатів про визнання незаконними запроваджених президентом Дональдом Трампом глобальних зовнішньоторговельних мит.
Колегія з трьох суддів підтримала низку позовів, які стверджували, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання запровадження імпортних мит.
Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десаї, коментуючи рішення суду, заявив: "Ставлення зарубіжних країн до Сполучених Штатів, яке залишається без відповіді, призвело до історичного й постійного торгового дефіциту". Він наголосив, що "необрані судді не повинні вирішувати, як правильно діяти в умовах надзвичайної ситуації в країні". Очікується, що Білий дім оскаржуватиме судове рішення.
Також трейдери оцінюють опублікований напередодні протокол травневого засідання Федеральної резервної системи, який вказав, що керівництво центробанку побоюється синхронного зростання інфляції та безробіття в країні. Члени керівництва відзначили високий рівень невизначеності в економіці, який виправдовує вичікувальний підхід до грошово-кредитної політики.
Євро за даними на 13:47 кч коштує $1,1277 порівняно з $1,1294 на закриття торгів у середу.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3463 порівняно з $1,3471 за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо єни становить 145 єн проти 144,87 єни наприкінці попередніх торгів.
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