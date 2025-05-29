Долар стабілізувався до основних валют

Курс долара США стабільний до фунта стерлінгів та єни вдень у четвер, стримав зниження в парі з євро.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,06%.

Ринок оцінює рішення федерального торгового суду Сполучених Штатів про визнання незаконними запроваджених президентом Дональдом Трампом глобальних зовнішньоторговельних мит.

Колегія з трьох суддів підтримала низку позовів, які стверджували, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання запровадження імпортних мит.

Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десаї, коментуючи рішення суду, заявив: "Ставлення зарубіжних країн до Сполучених Штатів, яке залишається без відповіді, призвело до історичного й постійного торгового дефіциту". Він наголосив, що "необрані судді не повинні вирішувати, як правильно діяти в умовах надзвичайної ситуації в країні". Очікується, що Білий дім оскаржуватиме судове рішення.

Також трейдери оцінюють опублікований напередодні протокол травневого засідання Федеральної резервної системи, який вказав, що керівництво центробанку побоюється синхронного зростання інфляції та безробіття в країні. Члени керівництва відзначили високий рівень невизначеності в економіці, який виправдовує вичікувальний підхід до грошово-кредитної політики.

Євро за даними на 13:47 кч коштує $1,1277 порівняно з $1,1294 на закриття торгів у середу.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3463 порівняно з $1,3471 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 145 єн проти 144,87 єни наприкінці попередніх торгів.

