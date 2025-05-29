ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.05.25

У четвер золото досягло більш ніж тижневого мінімуму після того, як федеральний суд США заблокував «взаємні мита» президента Дональда Трампа, зменшивши привабливість цього металу як прихистку, в той час як сильний долар продовжував тиснути на ціни на дорогоцінний метал.