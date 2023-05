Волл-стріт закрилася в плюсі, оскільки Nvidia спричинила гонку за акціями ІІ

Американський ринок виріс у четвер після того, як приголомшливий прогноз Nvidia призвів до зльоту акцій виробника чіпів і викликав ралі компаній, пов'язаних зі ШІ, тоді як інвестори стежили за ознаками прогресу в переговорах про стелі боргу США.

Акції Nvidia Corp злетіли на 24% до рекордно високого рівня після того, як найдорожчий у світі виробник мікросхем прогнозував квартальний виторг на 50% вище за оцінки і заявив, що нарощує пропозицію, щоб задовольнити попит на свої чіпи штучного інтелекту (ШІ).

За даними Refintiv, інвестори придбали акції Nvidia на суму майже 60 мільярдів доларів, що становить п'яту частину всіх торгів акціями S&P 500 протягом сесії.

«Nvidia офіційно замінила FANG як центральний елемент цього ринку, - сказав Джейк Доллархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома. "Інвестори одержимі ШІ, і Nvidia - ідеальна історія для ШІ".

Акції великих гравців зі штучним інтелектом Microsoft Corp та Alphabet Inc зросли на 3,9% та 2,1% відповідно. Акції Advanced Micro Devices Inc підскочили приблизно на 11%, Micron Technology Inc додала 4,6%, а Broadcom Inc піднялася більш ніж на 7%.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor злетів на 6,8% до найвищого рівня більш ніж за рік, що стало найбільшим щоденним відсотковим зростанням з листопада.

Акції Intel Corp, яку інвестори вважають за відстаючу в гонці за ШІ, впали на 5,5%, що вплинуло на промисловий індекс Доу-Джонса.

В останні дні Волл-стріт нервувала через затягування переговорів у Вашингтоні про підвищення стелі національного боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів та запобігання дефолту.

Президент США Джо Байден і депутат-республіканець Кевін Маккарті в четвер були близькими до угоди, при цьому сторони розділили лише 70 мільярдів доларів на дискреційні витрати, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме з переговорами.

Відображаючи невизначеність ринку, дохідність дворічних облігацій досягла найвищого рівня з березня після того, як рейтингові агентства Fitch і DBRS Morningstar поставили під контроль кредитоспроможность США щодо можливого зниження рейтингу.

Тим часом дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, зросла минулого тижня доволі помірно, тоді як звіт Міністерства торгівлі підтвердив уповільнення економічного зростання в першому кварталі.

S&P 500 піднявся на 0,88% та завершив сесію на позначці 4151,28 пункту.

Індекс Nasdaq зріс на 1,71% до 12 698,09 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,11% до 32 764,65 пунктів.

Обсяг на біржах США був відносно великим: було продано 10,8 млрд. акцій порівняно із середнім показником 10,5 млрд. акцій за попередні 20 сесій.

S&P 500 виріс приблизно на 8% у 2023 році, а Nasdaq відновився більш ніж на 30% після минулорічних втрат.

Акції Ralph Lauren Corp зросли на 5,3% після того, як рітейлер предметів розкоші перевершив оцінку прибутку.

Папери рітейлера електроніки Best Buy Co Inc зросли на 3,1% після квартальних оптимістичних звітів, а акції мережі дисконтних магазинів Dollar Tree Inc впали після зниження прогнозу річного прибутку.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 1,4 до 1.

S&P 500 показав 11 нових максимумів та 31 новий мінімум; Nasdaq зафіксував 56 нових максимумів та 163 нових мінімуму.