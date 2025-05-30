Золото падає на тлі зростання долара, увага прикута до звіту про інфляцію в США

Ціни на золото в п'ятницю впали на тлі незначного зростання долара, в той час як інвестори очікують на важливий звіт про інфляцію в США, який може дати додаткову інформацію про політику Федеральної резервної системи.

Станом на 05:13 EET спотове золото подешевшало на 0,5% до 3300,59 доларів за унцію. З початку тижня золото подешевшало на 1,7%.

Ф'ючерси на золото в США подешевшали на 0,5% до 3298,30 доларів.

Індекс долара зріс на 0,2%, що зробило золото дорожчим для закордонних покупців.

«Ціни на золото на даний момент більш-менш стабілізуються... ми бачимо, що це нормальні ринкові явища, просто діапазон зараз дещо ширший, головним чином через довіру до долара США», - сказав Брайан Лан, керуючий директор GoldSilver Central, Сінгапур.

Інвестори очікують на звіт про індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) у США за квітень, який є ключовим показником інфляції для ФРС і має бути опублікований о 12:30 за Гринвічем.

Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що PCE у США залишиться на рівні 0,1% у місячному вимірі, а у річному вимірі - на рівні 2,2%.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в четвер, що політики все ще можуть двічі знизити процентні ставки цього року, але поки що ставки повинні залишатися стабільними, щоб забезпечити досягнення центральним банком цільового рівня інфляції в 2%.

Неприбуткові дорогоцінні метали, як правило, виграють від низьких процентних ставок.

Тим часом федеральний апеляційний суд у четвер тимчасово відновив дію найширших мит президента Дональда Трампа після того, як у середу торговий суд США ухвалив рішення, що Трамп перевищив свої повноваження, ввівши ці мита, і наказав негайно припинити їх дію.

Торгові переговори США з Китаєм «дещо затягнулися», і для укладення угоди, ймовірно, знадобиться безпосередня участь Трампа і президента Китаю Сі Цзіньпіна, заявив у четвер міністр фінансів США Скотт Бессент.

Спотове срібло подешевшало на 0,8% до 33,07 долара за унцію, платина залишилася стабільною на рівні 1081,93 долара, а паладій подешевшав на 0,3% до 970,43 долара.