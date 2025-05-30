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Частка NPL в банківському секторі в травні скоротилась до 28,3% - НБУ
13:55 30.05.2025 |
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом травня скоротилась на 0,27 відсоткового пункту (в.п.) - до 28,3%, повідомив на сайті Національний банк України.
Скорочення рівня проблемної заборгованості у банківському секторі, за оцінкою регулятора, зумовлене зростанням кредитного портфеля, що призвело до зниження частки NPL, водночас зменшується і сам обсяг проблемних кредитів.
Зазначається, що скорочення частки NPL у травні зафіксовано майже в усіх групах банків. У приватних українських банків було незначне зростання - до 10,07% з 9,97%. В фінустановах з іноземним капіталом вони скоротились до 10,00% з 10,20%, тоді як у банках з державною часткою, без ПриватБанку, скорочення не було - 33,72%, а у ПриватБанку зафіксовано невелике зменшення - до 51,35% з 51,89%.
В той же час якщо брати в абсолютному вимірі, то у банках з державною часткою, без ПриватБанку, NPL збільшилися на 1,13 млрд грн - до 160,4 млрд грн, у ПриватБанку - на 0,2 млрд грн, до 168,8 млрд.
Нацбанк уточнив, без урахування боргів колишніх власників ПриватБанк та старих безнадійних боргів у державних банках частка NPL у банківській системі становить 17,0%.
Регулятор нагадав, що з січня 2025 року банки застосовують нові підходи до визначення непрацюючих активів. Впроваджені зміни підвищили прозорість фінансового сектору України та наблизили критерії обліку NPL до європейських стандартів. Водночас ці нововведення суттєво не вплинули на загальний обсяг непрацюючих кредитів завдяки виваженій політиці банків щодо оцінки ризиків і високій якості кредитного портфеля.
Тенденція на зменшення частки NPL триває з початку 2023 року, коли вони підскочили до 38,1%, підкреслив НБУ. До повномасштабного вторгнення Росії проблемна заборгованість в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.
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