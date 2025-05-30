НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5026 грн/$1

"Тиск на міську владу, на місцеве самоврядування триває. Більше того - він посилюється. Зокрема, тривають спроби заблокувати роботу Київради - щоб вона не збиралася і була недієздатною. При чому способів не добирают", - йдеться в заяві Кличка у Телеграмі у четвер.