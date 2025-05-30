Долар США знижується проти єни, зміцнюється до євро і фунта перед виходом ключових статданих

Курс долара США знижується в парі з японською єною, зміцнюється проти євро і фунта стерлінгів вдень у п'ятницю.

Учасники ринку чекають оприлюднення ключових економічних даних, які можуть допомогти їм скорегувати уявлення про подальшу політику Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,28%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Голова ФРС Джером Павелл у четвер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом для обговорення економічної ситуації в країні, включно з питаннями зростання, зайнятості та інфляції, йдеться в повідомленні Федрезерву.

"Павелл не обговорював своїх очікувань щодо грошово-кредитної політики, наголосивши лише на тому, що її напрям повністю залежатиме від економічної інформації, яка надходитиме, та оцінки її наслідків", - зазначається в повідомленні, опублікованому на сайті ЦБ. Керівники ФРС ухвалюватимуть рішення, "ґрунтуючись винятково на уважному, об'єктивному і неполітизованому аналізі".

Офіційні дані, що вийшли в четвер, підтвердили скорочення економіки США в першому кварталі, хоча й менш суттєве, ніж повідомлялося раніше. Згідно з другою оцінкою міністерства торгівлі, ВВП США зменшився на 0,2%, а не на 0,3%.

У п'ятницю буде опубліковано звіт про витрати і доходи американців у квітні, який містить індикатор інфляції, який уважно відстежує ФРС, - індекс PCE. Нові дані можуть просигналізувати про те, чи починають імпортні мита чинити підвищувальний тиск на споживчі ціни в США. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікують зростання індексу на 2,2% у річному порівнянні і на 0,1% до попереднього місяця.

Євро за даними на 14:56 EET торгується на рівні $1,1336, зі зниженням на 0,29% від рівня закриття попередньої сесії.

Можливості Європейського центрального банку (ЄЦБ) для подальшого зниження відсоткових ставок обмежені, і йому доведеться дотримуватися прагматичного і гнучкого підходу під час ухвалення непростих рішень, заявив у п'ятницю голова центрального банку Італії та член ради керуючих ЄЦБ Фабіо Панетта.

Він зазначив, що дезінфляційний процес у єврозоні близький до завершення, додавши, що "макроекономічні перспективи залишаються слабкими, а напруженість у торговельних відносинах може призвести до ще більшого їх погіршення".

"Подальше зміцнення євро, підвищення невизначеності або погіршення фінансових умов можуть посилити рецесійний вплив мит, - попередив Панетта. - Ба більше, суттєве збільшення експорту товарів з Китаю до Європи може уповільнити зростання виробництва та інфляцію".

Фунт стерлінгів опустився на 0,16%, до $1,3475. Попри поточне ослаблення, фунт може завершити четвертий місяць поспіль зміцненням щодо американської валюти. Востаннє така динаміка спостерігалася 2022 року.

Пара долар/єна знизилася на 0,24%. Долар торгується за 143,84 проти 144,18 єни на закриття попередніх торгів.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда сказав у п'ятницю, що нещодавнє зниження прогнозу інфляції центральним банком відображає кілька чинників, включно з посиленням ризиків для глобального зростання через невизначеність перспектив торговельної політики, ослабленням підвищувального тиску на ціни з боку витрат, а також різким зниженням цін на нафту. Водночас він наголосив, що у найближчій перспективі перегляд прогнозу не вплине на рішення Банку Японії щодо ставок, які, як і раніше, спрямовані на досягнення цільового рівня інфляції у 2%.