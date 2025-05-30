Європейські акції завершують тиждень на мажорній ноті

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи піднімаються в п'ятницю, інвестори оцінюють європейські статдані та новини корпоративного сектора.

Також учасники ринку стежать за протистоянням адміністрації президента США Дональда Трампа і противниками імпортних мит, яке перемістилося в американські суди.

У середу Федеральний суд США з питань міжнародної торгівлі визнав незаконними глобальні зовнішньоторговельні мита, введені Трампом. Однак потім апеляційний суд задовольнив клопотання Мін'юсту США щодо призупинення дії цього рішення на час підготовки адміністрацією Трампа офіційної апеляції.

Індекс Stoxx Europe 600 о 12:29 EET підвищився на 0,63% - до 551,35 пункту. Від початку тижня індекс збільшився на 1,1%.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,79%, німецький DAX - 0,93%, французький CAC 40 - 0,3%, італійський FTSE MIB - 0,83%, іспанський IBEX 35 - 0,52%.

Як стало відомо в п'ятницю, роздрібні продажі в Німеччині у квітні впали на 1,1% проти попереднього місяця, тоді як опитані Trading Economics аналітики в середньому очікували зростання показника на 0,2%. Динаміка показника виявилася найгіршою із серпня 2023 року, а спад зафіксовано вперше за чотири місяці.

Тим часом економіка Італії в першому кварталі 2025 року зросла на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, повідомила статистична агенція Istat, яка надала дані. Остаточна оцінка збіглася з попередніми даними та консенсус-прогнозом аналітиків, представленим Trading Economics.

Споживчі ціни в Італії, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, зросли в травні на 1,9% у річному виразі, за попередніми даними Istat. Темпи підйому сповільнилися порівняно з 2% у квітні і збіглися з очікуваннями ринку.

В Іспанії інфляція в травні сповільнилася до мінімальних з минулого жовтня 1,9% з квітневих 2,2%, тоді як експерти прогнозували показник на рівні 2%.

Попередні дані про травневу інфляцію в Німеччині будуть опубліковані пізніше в п'ятницю.

Акції EssilorLuxottica дорожчають на 0,7% на новині, що компанія досягла угоди про купівлю мережі очних клінік Optegra в інвестфірми MidEuropa. Сума угоди не розкривається, закриття очікується до кінця поточного року. Optegra управляє більш ніж 70 офтальмологічними клініками та діагностичними центрами в Європі.

Ціна паперів гірничодобувних компаній Rio Tinto і Anglo American опускається на 0,3% і 0,5% відповідно через зниження цін на залізну руду.

Капіталізація фармкомпанії Sanofi впала на 5% на неоднозначних результатах клінічних випробувань лікарського препарату проти раку легенів.

Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції британського страховика M&G, що підскочили на 6% на новині, що японська Dai-ichi Life купує 15%-ву частку в компанії.

Найрізкіше зниження показують папери польського ритейлера одягу LPP, що падають на 7,7% без видимої причини. LPP виробляє одяг під брендами Reserved, Cropp і House.

У Франкфурті акції Rheinmetall дорожчають більш ніж на 2%. У Парижі в плюсі торгуються всі акції, що входять до розрахунку основного індексу, крім Sanofi, Renault і Dassault. У лідерах зростання - Eurofins Scientific (+1,7%), L'Oreal (+1,6%), Hermes (+1,4%) і TotalEnergies (+1,2%).