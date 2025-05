SEC та Binance домовилися про закриття справи

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та криптобіржа Binance досягли угоди про спільне закриття справи, розпочатої у червні 2023 року. Про це повідомляє журналістка Fox Business Елеонор Терретт.

Документ про припинення судового розгляду подано до Окружного суду США округу Колумбія.

Зазначимо, судовий процес стосувався діяльності Binance Holdings Limited, BAM Trading Services Inc., BAM Management US Holdings Inc. та Чанпена Чжао. Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Binance та Чжао у порушенні федерального законодавства про цінні папери.

Вже у жовтні 2024 року SEC подала змінений позов, розширивши перелік обвинувачень. У січні наступного року тимчасовий голова регулятора Марк Уєда створив спеціальну групу для розробки регуляторної бази щодо криптоактивів. Тоді ж Binance і SEC подали спільне клопотання про призупинення розгляду на 60 днів

Представники Binance поки не коментували ситуацію. Проте Чжао опублікував пост із зображенням колишнього голови SEC Гері Генслера у вигляді «клоуна».