Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

SEC та Binance домовилися про закриття справи

10:29 30.05.2025 |

Фінанси

 

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та криптобіржа Binance досягли угоди про спільне закриття справи, розпочатої у червні 2023 року. Про це повідомляє журналістка Fox Business Елеонор Терретт.

Документ про припинення судового розгляду подано до Окружного суду США округу Колумбія.

Зазначимо, судовий процес стосувався діяльності Binance Holdings Limited, BAM Trading Services Inc., BAM Management US Holdings Inc. та Чанпена Чжао. Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Binance та Чжао у порушенні федерального законодавства про цінні папери.

Вже у жовтні 2024 року SEC подала змінений позов, розширивши перелік обвинувачень. У січні наступного року тимчасовий голова регулятора Марк Уєда створив спеціальну групу для розробки регуляторної бази щодо криптоактивів. Тоді ж Binance і SEC подали спільне клопотання про призупинення розгляду на 60 днів

Представники Binance поки не коментували ситуацію. Проте Чжао опублікував пост із зображенням колишнього голови SEC Гері Генслера у вигляді «клоуна».

SEC та Binance домовилися про закриття справи
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5285
  0,0618
 0,15
EUR
 1
 46,8026
  0,2735
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1359  0,01 0,03 41,7356  0,00 0,00
EUR 46,7137  0,16 0,35 47,4556  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,06 0,14 41,5600  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес