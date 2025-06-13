Фінансові новини
- |
- 13.06.25
- |
- 13:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринки акцій Європи падають на ударах Ізраїлю, Novo Nordisk знову стала найдорожчою в регіоні
13:06 13.06.2025 |
Європейські ринки акцій падають на торгах у п'ятницю, основна увага інвесторів спрямована на ситуацію на Близькому Сході.
Ізраїльські ВПС у четвер завдали десятки ударів по ядерних і ракетних об'єктах в Ірані, повідомляє портал Axios. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про введення надзвичайного стану по всій країні.
Представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомив журналістам, що операція зі знищення ядерного потенціалу Ірану і потенціалу в галузі балістичних ракет триватиме кілька днів.
Зі свого боку, іранські військові не ставитимуть обмежень під час завдавання ударів у відповідь по Ізраїлю, повідомляють у п'ятницю близькосхідні ЗМІ із посиланням на заяву генштабу ЗС Ірану.
"Тепер, коли терористичний режим (...) перетнув усі червоні лінії, немає жодних обмежень під час відповіді на ці злочини", - наголошується в ній.
Раніше повідомлялося, що Тегеран запустив близько сотні дронів у відповідь на нічні масовані ізраїльські удари по Ірану. Однак багато ЗМІ вважають, що цим іранська реакція не обмежиться.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:24 к. ч. знизився на 0,87% - до 545,07 пункту.
Британський FTSE 100 втрачає 0,46%, німецький DAX - 1,39%, французький CAC 40 - 1,05%, італійський FTSE MIB - 1,43%, іспанський IBEX 35 - 1,53%.
Трейдери також оцінюють статдані.
Зокрема, споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у травні збільшилися на 2,1% відносно того ж місяця минулого року, згідно з остаточними даними Федерального статистичного управління країни (Destatis).
Попередні дані також вказували на зростання споживчих цін на 2,1%, і опитані Trading Economics аналітики не очікували перегляду показника. У квітні інфляція в Німеччині становила 2,2%.
Тим часом гармонізовані зі стандартами ЄС споживчі ціни у Франції в травні збільшилися на мінімальні з грудня 2020 року 0,6% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління Insee, яке надало остаточні дані.
Попередньо також повідомлялося про підвищення цін на 0,6%. Експерти в середньому очікували підтвердження цієї оцінки. У квітні показник збільшився на 0,9%.
Акції данської Novo Nordisk дорожчають на 2,4% після оголошення про плани перевести експериментальний препарат для контролю ваги Amycretin на пізню стадію розробки. Під час торгів капіталізація фармкомпанії досягла $365 млрд, що дало їй змогу знову стати найдорожчою публічною компанією в Європі.
Папери колишнього лідера - німецького розробника програмного забезпечення SAP - дешевшають на 2%.
Ринкова вартість нафтових гігантів збільшується слідом за злетом цін на нафту: BP plc - на 2,7%, Shell і TotalEnergies - на 1,5%.
Котирування акцій британської гірничо-металургійної Adriatic Metals підвищуються на 4,2% після новин про її купівлю канадською компанією Dundee Precious Metals за $1,3 млрд.
Авіаперевізники скорочують капіталізацію після новин про катастрофу літака Boeing в Індії і на тлі пов'язаних із ситуацією на Близькому Сході ризиків, зокрема Air France-KLM - на 4%, IAG - на 4,5%, easyJet і Lufthansa - на 3,6%, Finnair - на 3,9%, Ryanair - на 3,1%.
Папери гірничодобувних Antofagasta і Anlgo American втрачають у ціні в Лондоні 3% і 2,3% відповідно.
Серед лідерів падіння у Франкфурті - акції автомобільних Porsche AG (-2,6%), Volkswagen (-2,5%) і BMW AG (-2,4%), а також виробника шин Continental (-2,6%).
На торгах у Парижі помітно знижується ринкова вартість виробників товарів класу "люкс": Kering і Hermes - на 2,1%, LVMH - на 2%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ізраїль атакував Іран – розбомбив ядерні об’єкти і ракетні бази, вбитий очільник КВІР
|ЗМІ: ЄС призначить спецпредставника з питань українців
|Перезапуск реакторів ЗАЕС можливий лише після повернення її під контроль України - заява 48 членів МАГАТЕ
|У Міноборони розповіли деталі про проєкт із залучення добровольців до протиповітряного захисту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ринки акцій Європи падають на ударах Ізраїлю, Novo Nordisk знову стала найдорожчою в регіоні
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4332 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.06.25
|Обсяг ліквідацій у криптовалютах перевищив $1 млрд на тлі падіння біткоїна
|Ціни на золото підскочили, оскільки удар Ізраїлю по Ірану підвищив попит на прихисток
|Азіатські акції падають через атаки Ізраїлю на Іран. Японія та Південна Корея лідирують за втратами
|Долар та інші безпечні активи зростають у ціні після удару Ізраїлю по Ірану
Бізнес
|Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16
|BYD впроваджує технологію 5-хвилинної зарядки електромобілів у Європі
|Новий BMW самостійно вмикатиме сигнали повороту замість водія
|Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами
|OpenAI досягла $10 мільярдів річного доходу завдяки популярності ChatGPT
|YouTube створив майже пів мільйона робочих місць у США
|Новий рівень геймінгу на iPhone, iPad і Mac: представлено новий додаток Apple Games