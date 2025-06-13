Ринки акцій Європи падають на ударах Ізраїлю, Novo Nordisk знову стала найдорожчою в регіоні

Європейські ринки акцій падають на торгах у п'ятницю, основна увага інвесторів спрямована на ситуацію на Близькому Сході.

Ізраїльські ВПС у четвер завдали десятки ударів по ядерних і ракетних об'єктах в Ірані, повідомляє портал Axios. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про введення надзвичайного стану по всій країні.

Представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомив журналістам, що операція зі знищення ядерного потенціалу Ірану і потенціалу в галузі балістичних ракет триватиме кілька днів.

Зі свого боку, іранські військові не ставитимуть обмежень під час завдавання ударів у відповідь по Ізраїлю, повідомляють у п'ятницю близькосхідні ЗМІ із посиланням на заяву генштабу ЗС Ірану.

"Тепер, коли терористичний режим (...) перетнув усі червоні лінії, немає жодних обмежень під час відповіді на ці злочини", - наголошується в ній.

Раніше повідомлялося, що Тегеран запустив близько сотні дронів у відповідь на нічні масовані ізраїльські удари по Ірану. Однак багато ЗМІ вважають, що цим іранська реакція не обмежиться.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:24 к. ч. знизився на 0,87% - до 545,07 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,46%, німецький DAX - 1,39%, французький CAC 40 - 1,05%, італійський FTSE MIB - 1,43%, іспанський IBEX 35 - 1,53%.

Трейдери також оцінюють статдані.

Зокрема, споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у травні збільшилися на 2,1% відносно того ж місяця минулого року, згідно з остаточними даними Федерального статистичного управління країни (Destatis).

Попередні дані також вказували на зростання споживчих цін на 2,1%, і опитані Trading Economics аналітики не очікували перегляду показника. У квітні інфляція в Німеччині становила 2,2%.

Тим часом гармонізовані зі стандартами ЄС споживчі ціни у Франції в травні збільшилися на мінімальні з грудня 2020 року 0,6% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління Insee, яке надало остаточні дані.

Попередньо також повідомлялося про підвищення цін на 0,6%. Експерти в середньому очікували підтвердження цієї оцінки. У квітні показник збільшився на 0,9%.

Акції данської Novo Nordisk дорожчають на 2,4% після оголошення про плани перевести експериментальний препарат для контролю ваги Amycretin на пізню стадію розробки. Під час торгів капіталізація фармкомпанії досягла $365 млрд, що дало їй змогу знову стати найдорожчою публічною компанією в Європі.

Папери колишнього лідера - німецького розробника програмного забезпечення SAP - дешевшають на 2%.

Ринкова вартість нафтових гігантів збільшується слідом за злетом цін на нафту: BP plc - на 2,7%, Shell і TotalEnergies - на 1,5%.

Котирування акцій британської гірничо-металургійної Adriatic Metals підвищуються на 4,2% після новин про її купівлю канадською компанією Dundee Precious Metals за $1,3 млрд.

Авіаперевізники скорочують капіталізацію після новин про катастрофу літака Boeing в Індії і на тлі пов'язаних із ситуацією на Близькому Сході ризиків, зокрема Air France-KLM - на 4%, IAG - на 4,5%, easyJet і Lufthansa - на 3,6%, Finnair - на 3,9%, Ryanair - на 3,1%.

Папери гірничодобувних Antofagasta і Anlgo American втрачають у ціні в Лондоні 3% і 2,3% відповідно.

Серед лідерів падіння у Франкфурті - акції автомобільних Porsche AG (-2,6%), Volkswagen (-2,5%) і BMW AG (-2,4%), а також виробника шин Continental (-2,6%).

На торгах у Парижі помітно знижується ринкова вартість виробників товарів класу "люкс": Kering і Hermes - на 2,1%, LVMH - на 2%.