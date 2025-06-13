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АНАЛІТИКА

Обсяг ліквідацій у криптовалютах перевищив $1 млрд на тлі падіння біткоїна

09:43 13.06.2025 |

Фінанси

 

Рано вранці 13 червня 2025 року курс біктоїну опускався нижче $103 000, згідно з TradingView. За ним пішов і решта крипторинку, що призвело до хвилі ліквідацій за ф'ючерсними контрактами.

На момент написання добовий обсяг втрат становить $1,14 млрд. За позиціями превалюють довгі, на них припадає понад 91% втрат - $1,04 млрд. За активами домінують біткоїн, Ethereum і Solana.

Обсяг ліквідацій у криптовалютах перевищив $1 млрд на тлі падіння біткоїна

 

За майданчиками топ-3 займають Binance, Bybit і OKX відповідно. Сумарно на них припадає $953,43 млн втрат - 83,63%. Найбільша ліквідація була зафіксована на біржі Binance у парі BTC/USDT - $201,31 млн. Загалом під неї потрапили 246 799 трейдерів.

Обвал біткоїна, а за ним і крипторинку загалом, що і стало причиною зростання втрат унаслідок ліквідацій, стався на тлі ескалації геополітичної обстановки на Близькому Сході. Як зазначили в CNN, вранці 13 червня Ізраїль завдав удару по вищих військових чинах Ірану.

У моменті курс активу опускався нижче $103 000, після чого частково відновився:

Обсяг ліквідацій у криптовалютах перевищив $1 млрд на тлі падіння біткоїна
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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