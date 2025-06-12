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АНАЛІТИКА

Макрон прагне налагодити у Франції виробництво передових чипів

14:04 12.06.2025 |

Новини IT

 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір посилити виробництво передових чипів у країні, прагнучи перетворити Францію на технологічний центр Європи, повідомляє CNBC.

Перші кроки у цьому напрямку вже були зроблені - французька SGC Thomson Microelectronics, зараз відома як STMicroelectronics, вже виготовила перший графічний чип NVIDIA у Франції. Однак компанія наразі не застосовує провідні технології виробництва напівпровідників, оскільки здебільшого займається чипами для автомобілів.

Попри це, Макрон має великі амбіції щодо можливостей Франції виробляти мікросхеми у діапазоні від 2 до 10 нанометрів.

"Якщо ми хочемо консолідувати нашу галузь, ми повинні отримувати все більше і більше мікросхем у правильному масштабі", - сказав президент Франції.

На сьогодні лише небагато компаній у світі здатні виготовляти мікросхеми за настільки передовими техпроцесами. Щоб організувати подібне виробництво у Франції, необхідно, щоб такі гіганти, як TSMC чи Samsung, збудували там власні фабрики - як це вже відбувається у США.

Раніше, під час технологічної події VivaTech, Макрон розрекламував угоду між Thales, Radiall та Foxconn, які розглядають можливість створення у Франції заводу зі збірки та тестування напівпровідників. Під час тієї ж події гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг оголосив про наміри компанії розвивати інфраструктуру штучного інтелекту в Європі.

NVIDIA, з-поміж іншого, підписала угоду з французьким стартапом Mistral AI для побудови нових центрів обробки даних. Макрон назвав цю співпрацю продовження розбудови ШІ у Франції, підкріплюючи раніше оголошенні інвестиції на €109 мільярдів.

"Ми поглиблюємо їх [інвестиції] та прискорюємося. І те, що Mistral AI та NVIDIA оголосили сьогодні вранці, також змінює правила гри", - сказав Макрон в інтерв'ю CNBC.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Франція
 

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