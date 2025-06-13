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АНАЛІТИКА

Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року

 

Рада ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі 13 червня прийняла політичне рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також обговорила рекомендації про дії після закінчення тимчасового захисту.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Рада ЄС вирішила, що тимчасовий захист для українців буде продовжено до 4 березня 2027 року, а після його завершення громадяни України повинні мати можливість або залишитися в країні перебування в новому статусі, або повернутися на батьківщину.

Остаточно рішення про продовження тимчасового захисту має бути формально затверджене протягом кількох тижнів, після узгодження технічних деталей, таких як переклад, повідомили кореспондентці "ЄвроПравди" у Раді ЄС.

Рекомендації Ради ЄС державам-членам будуть затверджені ще з деякою затримкою - також через вирішення технічних питань.
Ключові теги: ЄС
 

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