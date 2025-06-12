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АНАЛІТИКА

Xiaomi SU7 Ultra — новий король серед електромобілів на трасі Нюрбургринг

14:41 12.06.2025 |

Транспорт

Xiaomi SU7 Ultra — новий король серед електромобілів на трасі Нюрбургринг

 

Китайська компанія Xiaomi оголосила, що її найшвидший електромобіль SU7 Ultra встановив новий рекорд кола серед серійних електромобілів на легендарній трасі Нюрбургринг в Німеччині.


Серійна версія SU7 Ultra подолала 20,8-кілометрове кільце за 7 хвилин і 4,957 секунди. Це офіційно робить її найшвидшим серійним електромобілем, що коли-небудь проходив "Зелене пекло" - саме так часто називають цю трасу. Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь наголосив, що це лише початок. Компанія планує й надалі штурмувати Нюрбургринг, змагаючись на рівних із найповажнішими автомобільними брендами світу.

Xiaomi SU7 Ultra коштує приблизно 67 600 євро і випередив за часом такі відомі моделі, як Rimac Nevera, Tesla Model S Plaid, Porsche Taycan Turbo GT, а також легендарні McLaren і Ferrari.

Xiaomi SU7 Ultra — новий король серед електромобілів на трасі Нюрбургринг

 

До речі, цей успіх не випадковий. У жовтні 2024 року прототип SU7 Ultra вже встановив рекорд - 6 хвилин 46,874 секунди - як найшвидший чотиридверний автомобіль будь-якого типу на Нюрбургринзі. Серійна версія використовує ті ж потужні двигуни Super Motor V8, розроблені Xiaomi, які видають сумарно 1548 кінських сил, розганяючи авто з 0 до 100 км/год за 1,98 секунди й розвиваючи максимальну швидкість 350 км/год.

Перед Нюрбургрингом SU7 Ultra вже встановив рекорди на кількох китайських трасах - у Ченду, Чжучжоу, Чжухай та Чжецзяні.

Нагадаємо, нещодавно Xiaomi оголосила про партнерство зі студією Polyphony Digital. Завдяки цьому SU7 Ultra з'явиться у популярній гоночній грі Gran Turismo 7.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Xiaomi
 

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