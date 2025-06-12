Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Xiaomi SU7 Ultra — новий король серед електромобілів на трасі Нюрбургринг
14:41 12.06.2025 |
Китайська компанія Xiaomi оголосила, що її найшвидший електромобіль SU7 Ultra встановив новий рекорд кола серед серійних електромобілів на легендарній трасі Нюрбургринг в Німеччині.
Серійна версія SU7 Ultra подолала 20,8-кілометрове кільце за 7 хвилин і 4,957 секунди. Це офіційно робить її найшвидшим серійним електромобілем, що коли-небудь проходив "Зелене пекло" - саме так часто називають цю трасу. Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь наголосив, що це лише початок. Компанія планує й надалі штурмувати Нюрбургринг, змагаючись на рівних із найповажнішими автомобільними брендами світу.
Xiaomi SU7 Ultra коштує приблизно 67 600 євро і випередив за часом такі відомі моделі, як Rimac Nevera, Tesla Model S Plaid, Porsche Taycan Turbo GT, а також легендарні McLaren і Ferrari.
До речі, цей успіх не випадковий. У жовтні 2024 року прототип SU7 Ultra вже встановив рекорд - 6 хвилин 46,874 секунди - як найшвидший чотиридверний автомобіль будь-якого типу на Нюрбургринзі. Серійна версія використовує ті ж потужні двигуни Super Motor V8, розроблені Xiaomi, які видають сумарно 1548 кінських сил, розганяючи авто з 0 до 100 км/год за 1,98 секунди й розвиваючи максимальну швидкість 350 км/год.
Перед Нюрбургрингом SU7 Ultra вже встановив рекорди на кількох китайських трасах - у Ченду, Чжучжоу, Чжухай та Чжецзяні.
Нагадаємо, нещодавно Xiaomi оголосила про партнерство зі студією Polyphony Digital. Завдяки цьому SU7 Ultra з'явиться у популярній гоночній грі Gran Turismo 7.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС запровадив нові мита на аграрну продукцію та добрива з Росії й Білорусі
|Держсекретар США опублікував офіційне вітання до Дня Росії
|Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
|Уряд Туска пережив вотум недовіри
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Xiaomi SU7 Ultra — новий король серед електромобілів на трасі Нюрбургринг
|Макрон прагне налагодити у Франції виробництво передових чипів
|HP представила Dimension — перший пристрій для 3D-відеозв’язку Google Beam
|Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
|Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16
|BYD впроваджує технологію 5-хвилинної зарядки електромобілів у Європі
Бізнес
|OpenAI досягла $10 мільярдів річного доходу завдяки популярності ChatGPT
|YouTube створив майже пів мільйона робочих місць у США
|Новий рівень геймінгу на iPhone, iPad і Mac: представлено новий додаток Apple Games
|Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів
|Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з'явиться на інших пристроях
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance