Україна ризикує не отримати до півтора мільярда євро від ЄС

Україна може недоотримати до 1,5 млрд євро допомоги від ЄС через зрив реформ, передбачених у програмі Ukraine Facility.

Про це пише пресслужба Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Український уряд не виконав три структурні маяки, передбачені програмою Ukraine Facility на перший квартал 2025 року. Як наслідок, держава може недоотримати до 1,5 млрд євро допомоги від Європейського Союзу.

Такий висновок міститься в щомісячному Моніторингу виконання програм МВФ та ЄС, підготовленому консорціумом аналітичних центрів RRR4U.

Серед невиконаних зобов'язань - збільшення штату Вищого антикорупційного суду, реформа АРМА та реформа територіальної організації виконавчої влади. Загалом із 11 маяків, які мали бути виконані до кінця другого кварталу, реалізовано лише три.

"Висока ритмічність ERA loans - не панацея і не привід завалювати Ukraine Facility", - прокоментував економіст ЦЕС Богдан Слуцький. Він нагадав, що у 2025 році Україна планує збільшити видатки держбюджету на 400 млрд грн, значну частину яких профінансують коштом розміщення дорогих ОВДП під 16%+ річних.

На відміну від єврофінансування, всі вимоги МВФ, що стосувалися інтеграції публічних інвестицій у бюджетний процес, були виконані вчасно. Це дозволить Україні отримати черговий транш від МВФ у розмірі 490 млн дол. Водночас загальна ситуація з реформами в межах програми залишається складною - зокрема, щодо митниці уряд заздалегідь домовився про перенесення відповідного маяка на кінець року.