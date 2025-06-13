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Ukraine Facility: Україна виконала лише 3 з 11 запланованих кроків на другий квартал
Україна станом на червень цього року виконала 3 з 11 запланованих кроків Плану України в межах програми Ukraine Facility на другий квартал 2025 року. Решта перебуває на фінальному етапі погодження.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України за результатами зустрічі між українською стороною та представниками Європейської Комісії.
Ідеться, зокрема, про наступні кроки, які знаходяться на фінальному етапі:
* набрання чинності законодавства щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та процедур їхньої перевірки;
* покращення виконання судових рішень, включаючи набрання чинності законом щодо цифровізації виконавчого провадження;
* набрання чинності законом України "Про професійну освіту";
* набрання чинності постановою Кабінету Міністрів про закупівлю соціальних послуг за кошти держбюджету на умовах співфінансування з місцевими бюджетами;
* публікація дослідження щодо заходів для надання територіальним громадам статусу юридичної особи;
* запуск міжнародних тендерів стосовно угод про розподіл продукції із забезпеченням їхньої прозорості.
Ukraine Facility - це фінансова підтримка України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.
"Із урахуванням загального графіку реалізації Плану України саме 2025 рік стане найбільш інтенсивним за обсягом зобов'язань: упродовж року передбачено виконання 56 кроків", - зауважили в Мінекономіки.
Там нагадали, що в 2024 році Україна вчасно та в повному обсязі без будь-яких змін та коригувань виконала всі 36 запланованих індикаторів, що забезпечило рекордні 16 млрд євро міжнародної підтримки за рік.
Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.
Ukraine Facility включає три ключові компоненти:
* пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
* спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
* технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
На початку квітня цього року Україна отримала ще 3,5 млрд євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility.
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