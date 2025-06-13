Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: ЄС призначить спецпредставника з питань українців

 

Європейський Союз створить посаду спеціального посланника з питань українців на території ЄС і вже визначився, кого на неї призначити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось Politico від двох проінформованих джерел.

За інформацією Politico, майбутнім спецпосланником ЄС з питань українців у Євросоюзі стане Ілва Йоганссон - єврокомісарка з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 роки.

Роль спеціального посланника полягатиме в "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" їх у Євросоюзі, пише Politico.

Йоганссон неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, а у 2022 році була нагороджена орденом України "За заслуги" ІІ ступеня.

Наразі мільйони українців перебувають у ЄС, користуючись статусом тимчасового захисту, що поки діє до березня 2026 року.

Нещодавно у Єврокомісії поділилися, що готують продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року та водночас дадуть країнам-членам рекомендації щодо подальших заходів, які включатимуть можливість отримання нового статусу для тих, хто має на території ЄС роботу чи навчання.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4880
  0,0237
 0,06
EUR
 1
 48,0825
  0,6263
 1,32

Курс обміну валют на вчора, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1474  0,02 0,04 41,7385  0,02 0,05
EUR 47,3604  0,25 0,53 48,1207  0,34 0,70

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,00 0,00 41,5350  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес