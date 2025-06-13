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ЗМІ: ЄС призначить спецпредставника з питань українців
23:39 12.06.2025 |
Європейський Союз створить посаду спеціального посланника з питань українців на території ЄС і вже визначився, кого на неї призначити.
Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось Politico від двох проінформованих джерел.
За інформацією Politico, майбутнім спецпосланником ЄС з питань українців у Євросоюзі стане Ілва Йоганссон - єврокомісарка з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 роки.
Роль спеціального посланника полягатиме в "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" їх у Євросоюзі, пише Politico.
Йоганссон неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, а у 2022 році була нагороджена орденом України "За заслуги" ІІ ступеня.
Наразі мільйони українців перебувають у ЄС, користуючись статусом тимчасового захисту, що поки діє до березня 2026 року.
Нещодавно у Єврокомісії поділилися, що готують продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року та водночас дадуть країнам-членам рекомендації щодо подальших заходів, які включатимуть можливість отримання нового статусу для тих, хто має на території ЄС роботу чи навчання.
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