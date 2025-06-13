Ціни на золото підскочили, оскільки удар Ізраїлю по Ірану підвищив попит на прихисток

Ціни на золото продовжили різке зростання на азіатських торгах в п'ятницю, оскільки попит на прихисток збільшився після того, як Ізраїль завдав потужного превентивного удару по Ірану, вразивши «десятки» військових і ядерних об'єктів.

Ціни на банківські метали зросли на початку тижня на тлі невизначеності у відносинах між США і Китаєм. Незважаючи на ознаки прогресу, нечіткі деталі зберігали обережність інвесторів.

О 04:50 EET спотове золото підскочило на 1,5% до $3 436,97 за унцію, а серпневі ф'ючерси на золото зросли на 1,6% до $3 459,60 за унцію.

Зростання відбулося після масштабного повітряного нальоту ізраїльської авіації на «десятки» іранських ядерних і військових об'єктів на початку п'ятниці.

За повідомленнями ЗМІ, по всьому Ізраїлю пролунали сирени на тлі оголошеного надзвичайного стану, коли в Тегерані прогриміли вибухи, а Іран активував свою протиповітряну оборону.

Два американські чиновники заявили агентству Reuters, що Ізраїль діяв самостійно, без участі США.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Ізраїль самостійно здійснив військову операцію проти Ірану, назвавши самооборону рушійним мотивом ударів.

Зростанню золота також сприяє ослаблення інфляційного тиску в США.

Нещодавні американські дані, що свідчать про високі заявки на допомогу з безробіття і низькі ціни виробників, посилили очікування зниження ставки Федеральної резервної системи, що підвищило привабливість недохідних активів, таких як золото.

Оскільки ізраїльсько-іранське зіткнення підвищує ймовірність ширшого регіонального конфлікту, висхідний імпульс золота може зберегтися до тих пір, поки не з'явиться ясність.

Ф'ючерси на платину впали на 0,8%, але залишились біля чотирирічного максимуму, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 1% до $36,625 за унцію, залишаючись близькими до нещодавнього 13-річного піку.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 678,70 за тонну, а ф'ючерси на мідь в США знизились на 0,5% до $4,8195 за фунт.